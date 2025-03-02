Єврокомісія розглядає зміни в умовах торгівлі з Україною – це може вплинути на експорт

Українські аграрії сподіваються на продовження торгових преференцій до завершення угоди про асоціацію з ЄС.

Про це пише EastFruit.

Перший сценарій, який розглядають український уряд і експерти, — це продовження режиму автономних торговельних заходів (АТЗ) для українських агротоварів. АТЗ — це особливий режим торгівлі, при якому Україна має можливість безмитно і без квот експортувати свої агротовари до Європейського Союзу. Це дуже важливий варіант, тому що він дасть можливість українським виробникам планувати свою роботу і точно знати, яку кількість товарів вони можуть відправляти в Європу без додаткових бар'єрів.

Завдяки продовженню АТЗ українські аграрії зможуть точно планувати свої обсяги виробництва та продажу, що дасть можливість зберегти стабільність на ринку. Українська економіка буде відчувати менше стресу через невизначеність, а фермери зможуть укладати контракти на постачання до ЄС з більшою впевненістю. Це також дасть змогу уникнути великих втрат і допоможе підтримати експорт, що надзвичайно важливо для економіки України, яка сильно залежить від аграрного сектору.

Другий варіант: збереження обсягів постачань на рівні 2021 року

Другий варіант — це залишити обсяги постачань українських агротоварів на рівні 2021 року. Це значить, що кількість товарів, які Україна може експортувати до ЄС, буде обмежена лише тією кількістю, яку Україна експортувала у 2021 році. Такий варіант має свої недоліки: для українських виробників це означатиме великі втрати. Вони не зможуть наростити експорт, а отже, зазнають фінансових збитків на суму близько 3-3,5 мільярда доларів. Це велика сума, і її втратять саме ті, хто виробляє продовольчі товари, зокрема зерно, овочі та фрукти.

Така ситуація може погіршити економічну ситуацію в Україні, зменшити доходи фермерів, а також вплинути на інші галузі, пов’язані з аграрним сектором. Тому цей варіант менш бажаний для України, адже він призведе до серйозних економічних втрат.

Третій варіант: комбінований компроміс із продовженням АТЗ до узгодження всіх питань

Третій варіант передбачає комбінований компроміс між Україною та ЄС. Згідно з цим варіантом, Європейська комісія могла б продовжити АТЗ на певний період, поки не буде досягнуто остаточного рішення по всіх торговельних питаннях в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це означає, що Україна і ЄС продовжать обговорювати можливі варіанти співпраці і узгоджувати умови експорту до того часу, поки не буде досягнуто всіх необхідних угод.

У результаті такого компромісу Україна зможе продовжити експорт своїх агротоварів до ЄС на вигідних умовах, але при цьому будуть узгоджуватися нові правила. Єврокомісія вже заявила, що вона готова до розгляду нових шляхів співпраці та обговорення принципів імпорту чутливих українських агротоварів до ЄС. Такий підхід дозволить зберегти торгові можливості для України, а також дасть більше часу для узгодження важливих моментів в торгових угодах.

Цей варіант є найбільш реалістичним і вигідним для України, адже дасть час для налаштування остаточних умов угод, без великих втрат для економіки. Згода Єврокомісії на можливість продовження АТЗ після 5 червня 2025 року — це позитивний знак для українських агровиробників, оскільки це означає, що ЄС готовий продовжити співпрацю і розглянути всі питання на користь обох сторін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що посуха та несприятливі погодні умови призвели до зниження врожаю овочів і зернових, зокрема овочів борщового набору. Це спричинило зростання цін на ринку.

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