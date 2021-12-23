Після історичного рекорду ціна на газ у Європі впала нижче за $1600 за тисячу кубометрів

Після історичного рекорду ціна на газ у Європі впала нижче за $1600 за тисячу кубометрів

Зниження до розрахункової ціни становило 18,47%.

Після рекордної вартості у понад $2000/тис. куб. м 23 грудня біржові ціни на газ у Європі різко знизилися, впавши нижче за позначку $1600 за 1000 куб. м.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Так, вартість ф'ючерсу на газ із постачанням у січні на хабі TTF у Нідерландах станом на 12:31 за Києвом досягала $1586,16 за 1000 куб. м. Після цього котирування трохи скоригували падіння і до 15:32 становили $1647,71 за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, у вівторок, 21 грудня, спотові ціни на газ у Європі встановили історичний рекорд - $2224 за 1000 куб. м.

Раніше повідомлялося, що до цього найвищий показник цього року був 5 жовтня, коли ціна на блакитне паливо в Європі досягла 160 євро за МВт-год (майже 2 000 доларів за тисячу кубометрів). Зростання вартості пов'язують із заявою МЗС Німеччини, яка поставила під сумнів швидкий запуск російського газогону "Північний потік-2". Окрім того, "Газпром" не виконав обіцянки про збільшення обсягів газу для закачування до європейських сховищ, які зараз заповнені на 60%.

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