Після намірів вилучити кошти: спікер Палати заявив, що збереже 300 млн доларів для України

Представник Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону. Йдеться про 300 мільйонів доларів.

Слова спікера цитує The Hill.

Попри свої попередні заявив, які були невтішними для України, Маккарті запевняє, що в іншому бюджетному законопроєкті – про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій, також передбачені гроші для України.

За його словами, вилучити допомогу Україні з бюджету Державного департаменту та закордонних операцій "стає дедалі важче", тому він вирішив залишити гроші для Києва в обох проєктах.

Уже наступного тижня палата представників США має провести єдине процедурне голосування стосовно чотирьох законопроєктів про асигнування, зокрема фінансування Пентагону, Державного департаменту та закордонних операцій.

"300 мільйонів доларів, про які йдеться, стосуються фінансування програми "Допомога Україні в забезпеченні безпеки", яка існує з 2014 року, коли Росія здійснила вторгнення в Україну", - вказано у повідомленні.

Вибори у США та допомога Україні

Претендент у можливі кандидати у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО та фінансової допомоги.

Напередодні 8 претендентів на те, аби стати кандидатом у президенту США від Республіканської партії, влаштували на дебатах суперечку щодо війни в Україні та продемонстрували розкол.

Незважаючи на війну Росії в Україні та воєнний стан, деякі західні політики підштовхують Київ до проведення парламентських і президентських виборів.

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