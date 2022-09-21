Після оголошення Путіним мобілізації в РФ пришвидшився обвал фондового ринку

Сьогодні, 21 вересня, після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації, ринок акцій РФ на початку торгів продовжив обвальне падіння.

Індекс Московської біржі впав на 7,4% індекс РТС впав 9,7%.

Про це йдеться у даних Московської біржі.

На Московській біржі ціни більшості "блакитних фішок" впали близько на 15%. Найбільше втрачають акції фінансових компаній.

Нагадаємо, ще вчора, 20 вересня, на Московській біржі почався обвал після повідомлень про псевдореферендуми та рішення Держдуми додати до Кримінального кодексу РФ поняття "мобілізація" та "військовий стан".

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