Після підвищення акцизів якість бензину покотилася вниз – Інститут споживчих експертиз

Акцизи на пальне нещодавно було суттєво підвищено урядом. Чимало експертів паливного ринку критикували нововведення, зауважуючи, що це буде сприяти збільшенню обігу «тіньових» ресурсів і розквіту схем з недоливу та фальсифікації пального на АЗС.

Експерти Інституту споживчих експертиз перевірили, чи справді на ринок ринула хвиля фальсифікованого бензину А-95.

Проби бензину було придбано в найбільших всеукраїнських мережах (УКРНАФТА, SOCAR, ОККО, AMIC, ANP, SHELL, UPG, БРСМ-Нафта), а також у серйозних регіональних гравців (потужна столична мережа KLO, мережа АЗС на південному сході України PARALLEL, чисельна мережа у Дніпрі та Дніпропетровській області VOSTOKGAZ, ФАКТОР, харківські MARSHALL та SVR, запорізька ZOG, полтавська BVS, одеська VST). Експерти завітали також і на невеликі мережі, які оперують також в райцентрах і невеликих містах (MAN GO, MARKET, ESKO). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу.

Повністю відповідали стандарту Євро-5 з запасом міцності бензини приватних мереж (SOCAR, AMIC, ОККО, KLO), а також державна УКРНАФТА. Зокрема, у мережі SOCAR продається фактично 96-й бензин, значно більше октанове число і у мереж AMIC та KLO (по 95,7 од.). Шкідлива сірка була майже відсутня у бензині А-95, придбаного в мережах SOCAR, AMIC, ОККО, УКРНАФТА. Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, найменша кількість у дніпровської VOSTOKGAZ та УКРНАФТА. Отруйний бензол в «дев’яносто п’ятому» був удвічі нижчий нормативу у мережах AMIC (0,60% за норми не вище 1%), низькі значення зафіксовано і у східної мережі PARALLEL та київської KLO. Висновок експертів – вищевказане пальне є заводським, яке не піддавалося зовнішньому втручанню.

В «червоній» зоні порушників - третина всіх зразків, перевірених в лабораторії. У «червоній» зоні опинилися великі мережі БРСМ-Нафта, ANP, MARSHALL та регіональні гравці VST (Одеса), MAN GO, MARKET, ESKO. Але відразу треба зазначити, що цього разу порушення були не рекордними. Так, лише два зразки мали невеликі перевищення вмісту сірки, MAN GO та MARKET. А ось у БРСМ-Нафта цікавіше – тут показник об’ємної частки ароматичних вуглеводнів виявився всього 8,8% при нормі до 35%. Це аномальне значення, а наслідки можуть призвести до зниження енергоефективності пального.

За словами директора Інституту споживчих експертиз Юрія Чорнобривця, дослідження показало, що зараз ситуація з якістю бензину є далекою від ідеалу, але не катастрофічною. Але зазначає, що за умови суттєвого зростання ціни пального в майбутньому, це може активізувати виробників «бодяги».

Джерело expertise.in.ua