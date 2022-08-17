Після повернення акцизу на пальне ціни однозначно зростуть - депутат

У вівторок, 16 серпня, Верховна Рада відмовилася включати до порядку денного для голосування законопроєкт №7668, згідно з яким повертається акциз на всі види пального.

Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Валерій Гнатенко 17 серпня в ефірі національного телемарафону розповів, чи міг би стати резервом законопроєкт про повернення акцизного податку на пальне, який депутати не захотіли вносити до порядку денного і чому нардепи вирішили саме так.

"Дійсно, це один із важелів наповнення нашого бюджету, але він викликав різні тлумачення серед депутатів, і я думаю, що це брак комунікації, який існує сьогодні у Верховній Раді і в Кабінеті міністрів. Я думаю, що на наступній сесії це питання вже по-іншому будуть розглядати. Я впевнений, що Кабмін проведе роботу із різними фракціями і депутатськими групами, і це питання буде винесено знову до розгляду на засіданні Верховної Ради", - зазначив він.

За його словами, при поверненні акцизу на пальне ризику його дефіциту не буде, але підняття цін буде однозначно.

"100 євро на тоні, це сума, яка підніме вартість пального, але ми знаємо, війна триває, але поряд з цим існує життя, і наші дороги, які на сьогодні в рази більше витримують навантаження, тому що ми бачимо, що коли залізна дорога перекрита, порти не працюють і весь імпорт йде зараз через автомобільний транспорт, і ми бачимо, що наші дороги розбиваються, їх треба ремонтувати", - сказав він.

Гнатенко підкреслив, що акцизний фонд – це основне джерело поповнення бюджету, який йде на ремонтування доріг.

"Але багато інфраструктурних проєктів за ці кошти ми однозначно зробити не зможемо. Нам треба втримати те, що ми зараз маємо. І самк акцизний збір дасть нам можливість підтримати дороги в тому стані, в якому зараз вони є. Я впевнений, що найближчим часом ми цю норму піднімемо і ми приймемо цей важливий законопроєкт. Ризику зникнення пального не буде. Я впевнений, що однозначно буде підняття цін. Але я ще раз підкреслюю, що це основна сума, яка поповнює дорожній фонд, саме акцизний збір", - резюмував депутат.

Нагадаємо, експерт спрогнозував, що бензин та дизель можуть здешевшати на 3-4 грн за літр.

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