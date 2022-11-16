Після ракетного удару Україна відновила транзит російської нафти до Угорщини

Нафтопровід “Дружба” відновив свою роботу після знеструмлення, викликаного терористичною ракетною атакою Росії.

Опівдні 16 листопада Угорщина знову почала отримувати нафту з Росії через трубопровід “Дружба”, який проходить територією України.

Про це повідомляє digi24 з посиланням на керівника апарату угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

“Сьогодні транспортування трубопроводом “Дружба” було відновлено, але зі зниженою пропускною здатністю”, — йдеться у повідомленні угорської сторони.

Представник апарату прем’єр-міністра Угорщини уточнив, що найближчим часом звичайні обсяги постачання нафти “повинні бути знову досягнуті”.

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Угорська нафтова компанія MOL напередодні повідомила про зупинку цього трубопроводу, який постачає російську нафту в Угорщину, Чехію та Словаччину.

У разі повного припинення поставок нафти трубопроводом “Дружба” Угорщина мала б як альтернативу імпорт нафти через Хорватію, але лише на 80% від потужності, яку пропонує нафтопровід з Росії через Україну.

Крім того, компанія MOL має запаси нафти, еквівалентні тримісячному імпорту.

Нагадаємо, 15 листопада угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан опублікував на своїй сторінці у Facebook повідомлення, що "скликав засідання Ради оборони у зв'язку з останніми подіями російсько-української війни".

"У відповідь на зупинку прокачування нафти та ракетний удар по території Польщі премʼєр Віктор Орбан скликав Раду безпеки", — додав речник угорського уряду Золтан Ковач у Twitter.

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