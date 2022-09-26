Після вихідних гривня зміцнилася: курс валют на 26 вересня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні зміцнився на 10 копійок – до 42,70 грн/дол., щодо євро курс гривні зміцнився на 30 копійок і становить 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 41,50 грн за дол., євро – 40,25 грн за євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - від 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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