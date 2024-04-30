Після війни пенсія в 60 років, скоріш за все, буде не доступна, зазначають в Мінсоцполітики

Після війни, скоріш за все, пенсія в 60 років буде недоступною для багатьох українців. І не тому, що українцям не буде вистачати страхового стажу для виходу на пенсію, а тому, що забезпечувати виплату пенсій буде нікому.

Більшість українців не зможе вийти на пенсію так, як держава не матиме чим платити їм пенсію. Про це, заявила міністр соцполітики Оксана Жолнович на форумі "Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення".

Україна стрімко втрачає працездатне населення. За словами очільниці Мінсоцполітики, вже сьогодні на одного працюючого українця припадає один пенсіонер. Нині коефіцієнт заміщення зарплати пенсією становить в Україні близько 0,3, тобто середній пенсіонер отримує приблизно до 30% від своєї колишньої зарплати. Решту державі доводиться дотувати із держбюджету, тому що надходжень від ЄСВ не вистачає на виплату пенсій.

Сьогодні військовослужбовці отримують непогану зарплату. І, відповідно від їхніх зарплат, йдуть відрахування до Пенсійного фонду. А після війни у Пенсійного фонду таких грошей не буде.

Для заміщення принаймні до 40% зарплати пенсією для людей похилого віку Україні потрібно приблизно ще 6 млн населення, що працює. Шляхом природного приросту забезпечити ці цифри поки що не вдасться. Тому багатьом українцям доведеться довше працювати в старості, залишатися якомога довше активними та фактично забезпечувати себе своєю ж працею.

Як зазначила на форумі Оксана Жолнович, важливо повернути додому українців, які виїхали ще до повномасштабного вторгнення, а також залучити на роботу мігрантів з інших держав, які з різних причин хочуть будувати далі своє життя в Україні.

Читайте також: