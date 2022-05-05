Питання справедливості: президент Євроради вважає, що активи росіян, заморожені санкціями, потрібно конфіскувати для відновлення України

Питання справедливості: президент Євроради вважає, що активи росіян, заморожені санкціями, потрібно конфіскувати для відновлення України

У ЄС існує 27 правових систем, і в багатьох державах для цього потрібно буде ухвалити рішення судом.

Президент Європейської ради Шарль Мішель виступив за конфіскацію активів росіян, які перебувають під санкціями, з метою подальшого використання для відновлення збитків, заподіяних Росією у війні, яку вона веде проти України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не тільки заморозити активи, але й уможливити їхню конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни. Це моє особисте переконання", — додав Мішель.

Але юридичний рівень цього питання не такий простий.

"У ЄС існує 27 правових систем, і в багатьох державах-членах ЄС для цього буде потрібно рішення судом. Це важкий і довгий процес", — зауважив президент Європейської ради.

При цьому він уже доручив юридичній службі Ради підготувати "деякі можливі ідеї, щоб знайти юридичне рішення відповідно до принципів верховенства права, яке б полегшило і уможливило конфіскацію активів людей, які перебувають під санкціями ЄС або іншими країнами світу".

"На мій погляд, це — питання справедливості, не лише заморозити активи, а й їхня конфіскація, щоб зробити ці гроші доступними для української влади…, особливо для відновлення країни. Це — питання справедливості", — резюмував він.

Тим часом президент США Джо Байден заявив 4 травня, що Сполучені Штати "завжди відкриті для додаткових санкцій" проти Росії після того, як Євросоюз оголосив про новий раунд санкцій.

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