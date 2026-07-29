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ТСН у соціальних мережах

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Південний ГЗК призупиняє роботу через блокаду морських портів

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На комбінаті заявили, що працювали попри ворожі обстріли, перебої з енергозабезпеченням, стрімке зростання вартості логістики та запровадження екомита CBAM.

Але у липні до цих викликів додалося значне погіршення безпекової ситуації для морської логістики, яка проходить через українські чорноморські порти: через систематичні удари по суднах морська логістика фактично заблокована, а в портах накопичилися експортні партії залізної руди, які неможливо відвантажити.

У компанії наголошують, що рішення є вимушеним, а працівників залучать до ремонтних і регламентних робіт. Видобуток планують відновити після стабілізації безпекової ситуації.

Південний ГЗК також закликав державу та міжнародних партнерів посилити захист портової інфраструктури й цивільних торговельних суден, адже стабільна робота морських портів є критично важливою для експорту, валютної виручки та економіки України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
77
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