Плани по добудові енергоблоків ХАЕС дуже своєчасні - голова МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії підтримує плани України по добудові атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

“Ми будемо це підтримувати. Це, знову ж таки, те, що я обговорював з міністром Галущенком і з директором "Енергоатому" паном Котіним. Ми перебуваємо в контакті щодо того, як Агентство може підтримати ці плани”, - зазначив генеральний директор МАГАТЕ.

Він вважає ці наміри України своєчасними.

“Ми вважаємо, що це – дуже своєчасні плани. Тобто продовжуйте рухатися вперед, незалежно від того, як розвиватимуться події в Запоріжжі”, - сказав Рафаель Гроссі.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня ухвалив урядовий проєкт закону про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій атомній електростанції.

Після цього рішення проєкт закону № 11146 надійде на розгляд до сесійної зали. Ухвалення законопроєкту дозволить Україні розпочати роботи з добудови енергоблоків, збільшити потужність атомної генерації на 2200 МВт і відповідно виробництво найдешевшого виду електроенергії.