Споживання збільшилося: в Міненерго розповіли, чи будуть віялові відключення електрики

Споживання збільшилося: в Міненерго розповіли, чи будуть віялові відключення електрики

Очільник Міненерго визнав, що споживання електроенергії у зв’язку з похолоданням збільшилось.

Віялових відключень електроенергії для населення під час опалювального сезону не буде. Енергосистема України має необхідні резерви потужностей.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів на пресконференції 21 грудня.

Очільник Міненерго визнав, що споживання електроенергії у зв’язку з похолоданням збільшилось на 1000 МВт і складає на сьогодні 22500 МВт.

Галущенко запевнив, що, попри зростання споживання, ситуація в енергетиці є стабільною, а країна має значний резерв потужностей для виробництва необхідних обсягів електроенергії.

За його словами, атомна генерація, що працює зараз 14 блоками з 15, володіє резервом близько 600 МВт, який за потреби може бути включено в роботу.

"Міненерго має чітке бачення, як проходити опалювальний сезон. Жодних віялових відключень не відбувається і не планується. Про планові ремонти електромереж попереджають заздалегідь", — сказав міністр і порадив у разі затягування таких робіт скаржитися до Держенергонагляду.

Раніше Герман Галущенко запевнив, що цього опалювального сезону тарифи на електроенергію для населення змінюватися не будуть.

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