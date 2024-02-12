Плата за комуналку: хто з пенсіонерів може отримати 100% знижки – перелік

Деякі пенсіонери можуть не оплачувати рахунки за комунальні послуги.

В Україні певний перелік людей пенсійного віку має можливість отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Так, пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості, мають право на повну знижку на оплату комуналки, купівлю твердого та рідкого пічного палива, а також зрідженого газу.

Про це пише Пенсійний фонд України.

Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Однак членам сім’ї пільговика така пільга не надається.

За яких умов надається пільга

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.

Від 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить 4240 гривень.

Пільга надається протягом 12 місяців від місяця визначення такого права.

Необхідні документи:

довідка або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями;

на підставі наданих документів інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Реєстр).

Для призначення пільги пенсіонерам потрібно надати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Нагадаємо, в Україні у березні підвищать пенсію на 1 тисячу гривень, але не всім.

Читайте також: