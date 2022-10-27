Платили податки в РФ: у Дніпрі арештували будівлі та нафтобазу, власниками яких є росіяни

У Дніпрі правоохоронці арештували майно кількох підприємств, які сплачували податки у Росії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, кінцевими власниками підприємств є громадяни Росії. Правоохоронці наклали арешт на нежитлові приміщення комерційного призначення та цілісний майновий комплекс нафтобази площею понад 30 тис кв м. Загальна сума арештованого майна становить понад 60 млн грн.

"За даними слідства, юридичні особи дніпровських ТОВ тісно співпрацювали з державою-агресором. Їх власники – двоє резидентів РФ, а основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна. Прибуток від господарської діяльності вони отримують в Україні та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Арешт російського майна в Україні

Від початку повномасштабної війни Росії проти України правоохоронці арештовують майно росіян, які працюючи в Україні платять податки окупанту.

Зокрема, правоохоронці наклали арешт на корпоративні права компаній, які займаються продажем косметики та парфумерії на суму 881 тисячу гривень. Кінцевим бенефіціарним власником мережі виявилась громадянка Росії.

Також у місті Києві, а також у Житомирській та Миколаївській областях заарештували асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям.

Читайте також: