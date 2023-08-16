Платіжки за газ приходять, навіть якщо ви виїхали або будинок зруйновано: що тоді робити

Юрист пояснив, як можна "списати" борги за газ.

Чимало українців, чиї будинки зруйновані війною, або які виїхали зі своїх домівок, продовжують отримувати рахунки за газ.

Як розібратись із накопиченими боргами і чи можна їх "списати", розповів "УНІАНУ" юрист в енергетичній сфері Олег Бакулін.

Що робити, якщо ви виїхали

За його словами, якщо людина тривалий час не жила в своїй домвці і не передавала показники лічильника, то потім все одно у будь-який момент можна буде подати фактичні показники з фото. Тоді газова компанія має зробити перерахунок. Проте, за розподіл газу все одно потрібно буде регулярно платити, незалежно від фактичного місця проживання.

"Якщо мешканець будинку виїхав, йому все одно доведеться платити операторам ГРМ за розподіл газу. Але інше питання – по сплаті за газ, як товар, адже фактично він не споживається", – сказав експерт.

Бакулін, що людям, які не мають лічильника, у цій ситуації складніше.

"Тоді такий споживач має довести, що не проживав за цією адресою у період нарахувань. Зробити це можна за допомогою довідки, що людина не проживала за цією адресою від певної дати і надати її газорозподільчій компанії", – пояснив він.

Що робити, якщо ваш будинок зруйнований, а платіжки за газ приходять

Олег Бакулін пояснив, що якщо будинок зруйнований, оператор газорозподільчих мереж (ГРМ) точно про це знає, і повинен повідомити про це постачальника. Постачальник своєю чергою має припинити нарахування клієнту боргів за газ.

"Проте, враховуючи недобросовісність деяких операторів, громадянину, який опинився у цій складній ситуації, треба отримати довідку (зазвичай, має підійти документ від ДСНС або Нацполіції, які оглядають місце трагедії) про те, що будівля дійсно зруйнована. Та надати її газопостачальній компанії", – радить юрист.

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