Платіжка за газ може зрости через одну помилку: українцям нагадали про важливу умову

Газопостачання / © pexels.com

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Українцям нагадали, що несвоєчасна передача показань газового лічильника може призвести до завищених нарахувань і появи боргу, якого фактично немає. Щоб у платіжці врахували реальний обсяг спожитого газу, показання лічильника потрібно передавати щомісяця з 1 по 5 число включно.

Про це повідомляє “Газ Правда”.

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Зробити це можна кількома способами: через мобільний застосунок «Куб» від Нафтогазу, сайт GASUA, особистий кабінет на сайті оператора газорозподільних мереж, а для клієнтів «Газмережі» — також через чат-боти у Telegram або Viber чи за телефоном колл-центру 0 800 303 104.

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Якщо показання не передати вчасно, обсяг споживання можуть розрахувати за так званим плановим щомісячним об’ємом. Він може виявитися більшим за фактичне споживання.

У такому разі в платіжці може з’явитися завищена сума або навіть борг, хоча реально споживач використав менше газу.

Показання потрібно передавати навіть тоді, коли людина тимчасово не проживає в оселі або взагалі не користується газом. У такому разі щомісяця слід подавати ті самі, незмінні дані лічильника.

Таким чином, своєчасна передача показань дозволяє уникнути розрахунків за плановими обсягами та отримувати рахунки відповідно до фактичного споживання.

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Як повідомлялося, влітку фахівці «Газорозподільних мереж» продовжують перевіряти стан внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоповерхівках. Через це у серпні мешканцям таких будинків потрібно буде здійснити третій платіж за природний газ.

Нагадаємо, в Україні власників квартир і приватних будинків, житло яких було пошкоджене або стало непридатним для безпечного газопостачання через війну, звільнили від оплати послуги з розподілу газу. Пільга діятиме протягом усього періоду, поки газопостачання до оселі залишається відключеним. Крім того, таким споживачам не потрібно щомісяця передавати показання газових лічильників.

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