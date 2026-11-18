Тарифи на комунальні послуги / © ТСН.ua

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В Україні тарифи на житлово-комунальні послуги за рік зросли в середньому на 7,4%. Водночас окремі послуги здорожчали значно суттєвіше: зокрема, вартість централізованого водопостачання збільшилася понад удвічі, а водовідведення — майже вдвічі.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, яка порівняла ціни в жовтні 2026-го з жовтнем минулого року.

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Які комунальні послуги здорожчали найбільше

Найвідчутніше за рік зросла вартість централізованого водопостачання — на 106,5%. Тарифи на водовідведення збільшилися на 99,3%.

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Інші житлово-комунальні послуги також здорожчали, хоча й не так суттєво:

вивезення побутових відходів — на 19,5%;

оренда житла — на 15,8%;

утримання і ремонт житла — на 7,7%;

управління багатоквартирними будинками — на 7,1%;

гаряча вода й опалення — на 0,1%.

Водночас тарифи на електроенергію та природний газ для побутових споживачів залишилися незмінними. Уряд планує зберігати їх на нинішньому рівні щонайменше до завершення опалювального сезону 2026–2027 років.

Як змінилися тарифи за місяць

За даними Держстату, від серпня до вересня 2026 року загальне зростання вартості житлово-комунальних послуг становило 1,3%.

Найбільше за цей період знову здорожчали послуги водопостачання та водовідведення — на 10,1% і 8,8% відповідно.

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Зростання цін на інші послуги було помірнішим: оренда житла здорожчала на 2,5%, вивезення сміття — на 1,6%, утримання і ремонт житла — на 1%, управління багатоквартирними будинками — на 0,2%. Вартість гарячої води й опалення збільшилася на 0,1%.

Нагадаємо, українські споживачі зможуть отримувати винагороду за те, що переноситимуть використання електроенергії з пікових годин на періоди, коли навантаження на енергосистему менше.

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