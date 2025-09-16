- Дата публікації
Платіжки за опалення зміняться: як новий закон про ІТП вплине на рахунки
Індивідуальні теплові пункти стануть обов'язковими.
Уряд України ухвалив важливе рішення, яке може вплинути на оплату комунальних послуг по всій країні, включно з Сумами. Йдеться про законопроєкт, що робить обов’язковим встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у всіх багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.
ІТП — це компактний пристрій, який встановлюється в підвалі будинку і дозволяє гнучко регулювати подачу тепла та гарячої води безпосередньо для цього об’єкта. За словами Міністерства розвитку громад та територій, це не лише покращить якість послуг, але й допоможе суттєво заощадити.
Що це означає для сумчан
Завдяки ІТП, мешканці зможуть самі контролювати споживання тепла, що дозволить зменшити суми в платіжках.
Також законопроєкт передбачає, що витрати на встановлення та обслуговування ІТП будуть включені у тариф на транспортування теплової енергії. Це може призвести до змін у структурі платіжок, хоча в уряді запевняють, що кінцева мета — зниження рахунків, а не їхнє зростання.
ІТП забезпечать стабільне опалення і гарячу воду, усуваючи перепади температури, які часто є проблемою в старих системах.
Ініціатива, підтримана в рамках Плану пріоритетних дій Уряду та програми «Ukraine Facility», є частиною масштабної модернізації теплової інфраструктури України. Наслідки її впровадження сумчани зможуть відчути вже в найближчі опалювальні сезони.
Нагадаємо, оплата комунальних платежів щомісяця «з’їдає» левову частку доходів більшості родин, тож питання економії ресурсів є досить актуальним для кожного українця.
Раніше повідомлялося, що впродовж 2025 року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги.