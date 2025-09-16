Платіжки за опалення зміняться: як новий закон про ІТП вплине на рахунки

Індивідуальні теплові пункти стануть обов’язковими / © Pexels

Уряд України ухвалив важливе рішення, яке може вплинути на оплату комунальних послуг по всій країні, включно з Сумами. Йдеться про законопроєкт, що робить обов’язковим встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у всіх багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

ІТП — це компактний пристрій, який встановлюється в підвалі будинку і дозволяє гнучко регулювати подачу тепла та гарячої води безпосередньо для цього об’єкта. За словами Міністерства розвитку громад та територій, це не лише покращить якість послуг, але й допоможе суттєво заощадити.

Що це означає для сумчан

Завдяки ІТП, мешканці зможуть самі контролювати споживання тепла, що дозволить зменшити суми в платіжках.

Також законопроєкт передбачає, що витрати на встановлення та обслуговування ІТП будуть включені у тариф на транспортування теплової енергії. Це може призвести до змін у структурі платіжок, хоча в уряді запевняють, що кінцева мета — зниження рахунків, а не їхнє зростання.

ІТП забезпечать стабільне опалення і гарячу воду, усуваючи перепади температури, які часто є проблемою в старих системах.

Ініціатива, підтримана в рамках Плану пріоритетних дій Уряду та програми «Ukraine Facility», є частиною масштабної модернізації теплової інфраструктури України. Наслідки її впровадження сумчани зможуть відчути вже в найближчі опалювальні сезони.

Нагадаємо, оплата комунальних платежів щомісяця «з’їдає» левову частку доходів більшості родин, тож питання економії ресурсів є досить актуальним для кожного українця.

Раніше повідомлялося, що впродовж 2025 року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги.