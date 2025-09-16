ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
433
Час на прочитання
2 хв

Платіжки за опалення зміняться: як новий закон про ІТП вплине на рахунки

Індивідуальні теплові пункти стануть обов'язковими.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Платіжки за опалення зміняться: як новий закон про ІТП вплине на рахунки

Індивідуальні теплові пункти стануть обов’язковими / © Pexels

Уряд України ухвалив важливе рішення, яке може вплинути на оплату комунальних послуг по всій країні, включно з Сумами. Йдеться про законопроєкт, що робить обов’язковим встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у всіх багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

ІТП — це компактний пристрій, який встановлюється в підвалі будинку і дозволяє гнучко регулювати подачу тепла та гарячої води безпосередньо для цього об’єкта. За словами Міністерства розвитку громад та територій, це не лише покращить якість послуг, але й допоможе суттєво заощадити.

Що це означає для сумчан

Завдяки ІТП, мешканці зможуть самі контролювати споживання тепла, що дозволить зменшити суми в платіжках.

Також законопроєкт передбачає, що витрати на встановлення та обслуговування ІТП будуть включені у тариф на транспортування теплової енергії. Це може призвести до змін у структурі платіжок, хоча в уряді запевняють, що кінцева мета — зниження рахунків, а не їхнє зростання.

ІТП забезпечать стабільне опалення і гарячу воду, усуваючи перепади температури, які часто є проблемою в старих системах.

Ініціатива, підтримана в рамках Плану пріоритетних дій Уряду та програми «Ukraine Facility», є частиною масштабної модернізації теплової інфраструктури України. Наслідки її впровадження сумчани зможуть відчути вже в найближчі опалювальні сезони.

Нагадаємо, оплата комунальних платежів щомісяця «з’їдає» левову частку доходів більшості родин, тож питання економії ресурсів є досить актуальним для кожного українця.

Раніше повідомлялося, що впродовж 2025 року в Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги.

Дата публікації
Кількість переглядів
433
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie