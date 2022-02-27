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Платників податків звільнили від відповідальності за неподання звітності

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Платників податків звільнили від відповідальності за неподання звітності

УНІАН

Податкові перевірки не проводяться, розпочаті – зупиняться.

Платників податків у зв'язку з форс-мажором, визнаним Торгово-промисловою палатою, звільнено від відповідальності за неподання звітності.

Про це повідомила голова Державної податкової служби Тетяна Кірієнко під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, пише "Економічна правда".

Водночас податкова працює з компаніями щодо сплати податкових платежів до настання термінів сплати.

"Оскільки ТПП засвідчила форс-мажорні обставини непереборної сили, податкова роз'яснила, що в разі неможливості подання податкових декларацій, своєчасної сплати або реєстрації податкових накладних, платники податків звільняються від будь-якої відповідальності за неподання відповідальності", – сказала Кірієнко.

Вона також уточнила, що всі податкові перевірки не проводяться, розпочаті – зупиняться.

"Зараз ДПС і територіальні органи максимально працюють з платниками податків щодо можливості сплати податків до настання термінів сплати і в готівковій, і в безготівковій формі незалежно від можливості подання податкової звітності. Усі суми сплачених податків будуть відображені у системах ДПС та, зокрема, у картках платника податків" , – сказала Кірієнко.

Також стало відомо, що Державна податкова служба обмежила роботу електронних сервісів та доступ до електронного кабінету у зв'язку з оголошенням воєнного стану.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

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