Платників податків звільнили від відповідальності за неподання звітності

Платників податків звільнили від відповідальності за неподання звітності

Податкові перевірки не проводяться, розпочаті – зупиняться.

Платників податків у зв'язку з форс-мажором, визнаним Торгово-промисловою палатою, звільнено від відповідальності за неподання звітності.

Про це повідомила голова Державної податкової служби Тетяна Кірієнко під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, пише "Економічна правда".

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Водночас податкова працює з компаніями щодо сплати податкових платежів до настання термінів сплати.

"Оскільки ТПП засвідчила форс-мажорні обставини непереборної сили, податкова роз'яснила, що в разі неможливості подання податкових декларацій, своєчасної сплати або реєстрації податкових накладних, платники податків звільняються від будь-якої відповідальності за неподання відповідальності", – сказала Кірієнко.

Вона також уточнила, що всі податкові перевірки не проводяться, розпочаті – зупиняться.

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"Зараз ДПС і територіальні органи максимально працюють з платниками податків щодо можливості сплати податків до настання термінів сплати і в готівковій, і в безготівковій формі незалежно від можливості подання податкової звітності. Усі суми сплачених податків будуть відображені у системах ДПС та, зокрема, у картках платника податків" , – сказала Кірієнко.

Також стало відомо, що Державна податкова служба обмежила роботу електронних сервісів та доступ до електронного кабінету у зв'язку з оголошенням воєнного стану.