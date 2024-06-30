Платня за газ, воду і світло: чи готується нове підвищення тарифів для українців

Після закінчення опалювального сезону в Україні постало питання про можливе збільшення тарифів на комунальні послуги.

Тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують збільшуватися. Найбільше підвищення торкнулося електроенергії, яка здорожчала на 69,7%. Від початку червня поточного року вартість становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф діятиме до 1 травня 2025 року.

Які комунальні послуги можуть здорожчати ще - у матеріалі ТСН.ua.

Тарифи на світло

Від 1 червня тарифи на комунальні послуги зазнали змін. Зокрема, під час засідання Кабінету міністрів України було підвищено тарифи на світло. Нові тарифи на електроенергію діятимуть до 30 квітня 2025 року.

Тарифи на світло від 1 червня становлять 4,32 грн за кВт/год.

Таким чином за середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт/год платіжка за електроенергію зросте на 285 грн, пояснюють у Міненерго.

Водночас протягом опалювального періоду – від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року – передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки на рівні 2,64 грн/кВт год (за умови споживання в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

Водночас "нічний тариф" для споживачів, які мають встановлені двозонні лічильники, становитиме 2,16 грн за кВт/год.

Тарифи на газ

Тарифи на газ від 1 червня для 12 млн домогосподарств, які підключені до тарифного плану "Фіксований" компанії "Нафтогаз України" (тобто для 98% побутових споживачів України), залишаться незмінними – 7,96 грн (із ПДВ) за кубометр газу. Така ціна збережеться до 30 квітня 2025 року включно.

Тарифи на газ від 1 червня для споживачів інших 11 газопостачальних компаній, за даними ГазПравди, коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн.

У дев’яти з них, як і в "Нафтогазу", вартість кубометра блакитного палива буде незмінною до кінця квітня 2025 року.

Нагадаємо, що до кінця літа, згідно з ухваленою Кабміном у квітні постановою, буде збережено пільгову ціну на газ для постачальників тепла та гарячої води для населення.

Тарифи на воду

Тарифи на воду від 1 червня, як повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), залишаться без змін, тобто на рівні, що був станом на 24 лютого 2022 року.

Інша ситуація в тих громадах, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЕКП.

Наприклад, у Смілі Черкаської області від травня 2024 року споживачі сплачують за тарифами, які виконком міськради підвищив уже вдруге за час повномасштабної війни.

Тож детальну інформацію щодо тарифів на воду споживачам слід з’ясовувати у постачальників, адже в кожного водоканалу ціни різні (вартість залежить від доступу до водних ресурсів, вартості електроенергії, реагентів тощо).

Експерт із ЖКГ Олег Попенко раніше заявив у коментарі для видання "24 Канал", що проєкт рішення про зміну тарифів на воду вже розроблено, проте його поки що не ухвалили. За даними проєкту НКРЕКП, постачальники холодної води мали розпочати перший етап підвищення тарифу від 1 квітня, а другий етап — від 1 липня.

Меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення тарифів на комуналку

Український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.

"Потенційні реформи, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та винятково прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам", – зазначено в меморандумі.

Як тільки війна закінчиться, буде потрібне поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат, з одночасним виділенням адекватних цільових ресурсів для захисту вразливих домогосподарств, стверджується в документі. На яку саме суму буде зростання, не вказується.

Чи збільшиться тариф на електроенергію

Від 1 червня відбулося підвищення тарифу на електроенергію для населення. Як зазначив очільник Держенергонагляду Руслан Слободян, перегляд тарифу на електроенергію є одним із можливих кроків для залучення додаткових коштів на відновлення енергосистеми.

"Від наявності коштів безпосередньо залежить швидкість відновлення генеруючих потужностей, а також наскільки ми встигнемо підготуватися до наступного опалювального сезону. Чим більше ми встигнемо зробити до осені, тим менше відключень буде протягом наступної зими", — сказав він.

За словами Слободяна, відповідні розрахунки все ще здійснюються.

"Поки що важко сказати, на скільки відсотків збільшиться тариф, але можу запевнити, що це підвищення не буде шоковим для споживачів", — додав він.

Експерти прогнозують, що тариф на електроенергію може зрости в півтора-два рази. Імовірно, побутові споживачі платитимуть від 3,50 до 5 грн за кВт/год.

Які тарифи ЖКГ залишаться стабільними

Від кінця 2022 року в Україні урядом запроваджено мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, такі як централізоване опалення, гаряче водопостачання та газ.

У різних регіонах тарифи на централізоване опалення можуть змінюватися залежно від постачальника тепла, але вони залишаються приблизно на рівні, встановленому до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Важливо зазначити, що 2024 року опалювальний сезон в Україні було завершено достроково. Отже, за послуги з опалення доведеться сплатити лише за березень, якщо домогосподарство не бере участі в системі щомісячної оплати протягом року.

Тариф за гарячу воду також "заморожений" на період воєнного стану.

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