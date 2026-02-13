Ключі

В Україні офіційно стартує масштабна реформа у сфері нерухомості. Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про основні засади житлової політики» №4751-IX.

ТСН.ua проаналізували механізм Закону.

Цей документ остаточно скасовує дію радянського Житлового кодексу 1983 року та закону про приватизацію державного житлового фонду, запроваджуючи сучасні європейські підходи до забезпечення громадян житлом.

Ключовими нововведеннями стануть можливість оренди з правом викупу, цифровізація черг та створення спеціальних фінансових фондів.

Який механізм оренди

Однією з найважливіших норм закону є впровадження механізму оренди житла з подальшим переходом права власності. Це стосується громадян, які мешкають у квартирах державного або комунального фонду.

Основні умови викупу:

Термін проживання: орендар повинен користуватися житлом понад 10 років.

Тип житла: идеться про звичайні об’єкти житлового фонду (не соціальне житло).

Ціна: викуп здійснюється виключно за ринковою вартістю. Занижені ціни чи безоплатна приватизація у цьому випадку не передбачені.

Куди підуть гроші

Кошти, отримані від викупу житла орендарями, не зникатимуть у загальному бюджеті. Закон передбачає їхнє цільове спрямування до спеціального револьверного фонду.

Гроші з цього фонду використовуватимуться виключно на нове будівництво житла та утримання та ремонт наявного фонду.

Усі доходи та витрати фонду підлягатимуть обов’язковому аудиту, що має гарантувати прозорість фінансових потоків.

Якою буде державна підтримка

Закон створює Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему. Українці, дані про яких будуть внесені до цього реєстру, зможуть розраховувати на допомогу від держави чи місцевого самоврядування при будівництві, купівлі або оренді нерухомості.

Форми державної допомоги:

Довгострокові позики під знижені відсотки.

Часткове відшкодування вартості житла або пайових внесків у кооперативах.

Надання житла у користування з подальшою виплатою його вартості.

Розмір підтримки залежатиме від складу сім’ї та затверджених нормативів. Якщо фінансування йде з держбюджету, порядок визначає Кабмін, якщо з місцевого — відповідна рада.

Які є обмеження

Законодавці встановили запобіжник від зловживань: державна житлова допомога надається громадянину лише один раз, якщо інше не передбачено окремими законами. Допомога вважається використаною в момент, коли особа офіційно набуває права власності на житло.

Окрім того, документ закладає підґрунтя для розвитку соціальної оренди, де частина витрат на проживання може компенсуватися вразливим категоріям населення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд ухвалив рішення, яке дозволяє більшій кількості військовослужбовців скористатися державною програмою пільгової іпотеки «єОселя».