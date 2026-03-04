ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Гроші
Плюс 10 гривень за літр: водіїв попередили про новий ціновий шок на АЗС

Економіст попередив, за яких умов ціни на заправках злетять на 10 грн за літр.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
+10 грн на літрі: чи реальний такий стрибок цін на АЗС

+10 грн на літрі: чи реальний такий стрибок цін на АЗС / © pixabay.com

Ціна на пальне, яка і так б’є рекорди, може зрости ще на 10 грн за літр.

Про це попередив виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передають Новини.LIVE.

«Важко наразі щось прогнозувати. Але я дивився певні розрахунки — це +10 грн. Якщо барель нафти коштуватиме 100 доларів», — розмірковує експерт.

Водночас він зауважив, що Дональд Трамп навряд чи допустить таку ціну на нафту на світовому ринку, адже це буде потужний удар по американському виборцю і матиме прямий вплив на вибори в США.

«Просто треба розуміти, що Трамп не може довести до такої ситуації. Виборчий процес (у США — Ред.) вже розпочався. Трамп і так сьогодні має певні проблеми», — зазначив Олег Пендзин

Нагадаємо, що в Україні за останні дві доби вартість бензину раптово злетіла.

Також в Україні різко здорожчав газ: ціни за кілька днів злетіли на понад 20%.

Тим часом голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин.

