- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Плюс 10 гривень за літр: водіїв попередили про новий ціновий шок на АЗС
Економіст попередив, за яких умов ціни на заправках злетять на 10 грн за літр.
Ціна на пальне, яка і так б’є рекорди, може зрости ще на 10 грн за літр.
Про це попередив виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передають Новини.LIVE.
«Важко наразі щось прогнозувати. Але я дивився певні розрахунки — це +10 грн. Якщо барель нафти коштуватиме 100 доларів», — розмірковує експерт.
Водночас він зауважив, що Дональд Трамп навряд чи допустить таку ціну на нафту на світовому ринку, адже це буде потужний удар по американському виборцю і матиме прямий вплив на вибори в США.
«Просто треба розуміти, що Трамп не може довести до такої ситуації. Виборчий процес (у США — Ред.) вже розпочався. Трамп і так сьогодні має певні проблеми», — зазначив Олег Пендзин
Нагадаємо, що в Україні за останні дві доби вартість бензину раптово злетіла.
Також в Україні різко здорожчав газ: ціни за кілька днів злетіли на понад 20%.
Тим часом голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин.