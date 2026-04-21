Плюс 100 гривень за місяць: в Україні зафіксували рекордні ціни на популярний овоч

Помідори / © unsplash.com

Реклама

В Україні вартість помідорів досягла критичної позначки, встановивши новий історичний максимум. Станом на 21 квітня у супермаркетах зафіксовано найбільшу за останні 9 років середню ціну на томати різних сортів.

Про це свідчать дані моніторингу на сайті «Мінфін«.

Порівняно з березневими показниками, вартість овочів змінилася кардинально.

Реклама

«Сьогодні усі сорти помідорів коштують більш як на 50 гривень дорожче, ніж минулого місяця», — констатують аналітики.

Найбільше подорожчання торкнулося рожевих томатів, які традиційно вважаються преміальним сегментом.

«Червоні помідори, які у березні коштували 180,70 гривні за кілограм, тепер продають у супермаркетах по 241,94 гривні», — йдеться у звіті моніторингового ресурсу.

Рожеві томати та «сливка»: динаміка цін

Ще помітніше подорожчали рожеві помідори. Якщо у березні їхня ціна становила 253,63 гривні, то вже сьогодні покупцям доведеться викласти за кілограм у середньому 348,43 гривні. Таким чином, цей сорт став абсолютним лідером за темпами зростання вартості.

Реклама

Не залишився осторонь і популярний сорт «сливка».

«Помідори сливка, які у березні коштували 205,62 гривні за кілограм, на полицях супермаркетів тепер продають в середньому по 264,50 гривні», — повідомляють фахівці.

Загальна тенденція на ринку вказує на те, що сезонне подорожчання цього року виявилося значно агресивнішим, ніж у попередні періоди, що змушує споживачів переглядати свої продуктові кошики.

Здорожчення цін в Україні — останні новини

Нагадаємо, на українському ринку цього тижня зросли роздрібні ціни на якісну моркву через високий попит і обмежену пропозицію.

Реклама

За даними аналітиків, нині морква продається по 7–14 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас великі партії якісної продукції знайти стає дедалі складніше.

Попри це, ціни на моркву залишаються приблизно на 65% нижчими, ніж торік, однак учасники ринку прогнозують подальше зростання.

Також, війна на Близькому Сході загрожує стабільності українських цін через здорожчання енергоносіїв. Очільник Національного банку України Андрій Пишний прогнозує додаткове зростання інфляції на 1,5–2,8 відсоткового пункта.

За даними Держстату, у березні споживчі ціни в Україні зросли на 1,7%, а річна інфляція прискорилася до 7,9%.