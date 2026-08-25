Плюс 1300 грн за електроенергію лише через ці два прилади: що споживає найбільше

Які прилади споживають найбільше електрики / © ТСН.ua

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Оскільки українцям не звикати до відключень електроенергії та високої комуналки, потрібно знати поради, як зменшити споживання електрики та які побутові прилади обходяться найдорожче. Це точно знадобиться тим, хто не хоче переплачувати за комуналку та максимально ощадливо користуватися технікою.

Про це пише Ziare.

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Який побутовий прилад споживає найбільше електроенергії та збільшує комуналку

У кожного вдома є побутова техніка, яка постійно споживає електрику. Хоча холодильник працює цілодобово, а кондиціонер може працювати годинами в спекотні дні, саме електричний бойлер зазвичай найбільше обтяжує рахунок за світло.

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Щоденне використання бойлера може додавати тисячі гривень до комуналки. Він перевищує споживання холодильника, телевізора та пральної машини разом узятих.

Проте взимку найбільше споживають системи опалення, електробатареї та теплові вентилятори.

Типовий електричний бойлер має потужність приблизно 1500–2000 ватів. Його нагрівальний елемент працює не постійно, адже термостат вимикає його після досягнення заданої температури води. Проте в родині, яка активно користується гарячою водою, бойлер може фактично гріти воду приблизно три години на добу.

За такого сценарію бойлер потужністю 2 кВт споживає близько 180 кВт-год на місяць. Відповідно, за тарифом лише робота бойлера по кілька годин на день може обійтися у 777,60 грн у місяць.

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Суми у комуналці можуть бути ще вищими, якщо ви активно користуєтеся старою побутовою технікою. Особливо, якщо вони працюють у холодних приміщеннях чи налаштовані на високі температури. На обсяг споживання також впливають накип на нагрівальному елементі та втрати тепла через резервуар.

Влітку найбільше витрат на електроенергію йде через роботу кондиціонера.

Кондиціонер потужністю 12 000 BTU може споживати з мережі приблизно 800–1200 ватів під час інтенсивної роботи компресора. Інверторні прилади знижують потужність після досягнення обраної температури.

Якщо розраховувати на середнє ефективне споживання 600 ватів та роботу кондиціонера протягом восьми годин на день, витрати становитимуть щонайменше 622 гривні на місяць.

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Сума в рахунках за комуналку може помітно зрости, якщо в спекотні дні встановити температуру на рівні 21–22 градусів, не зашторювати вікна та відкривати їх у спеку, доки працює кондиціонер.

Якщо встановити кондиціонер принаймні на 25 градусів, вам вдасться зекономити чималеньку суму на електроенергії та зменшити негативний вплив на клімат.

Шахраї розсилають фейкові повідомлення про борги

Нагадаємо, в Україні зафіксували масову розсилку фейкових повідомлень про нібито заборгованість за електроенергію та плани масових відключень. За інформацією АТ «Сумиобленерго», зловмисники вимагають від громадян терміново сплатити вигадані борги, проте Міністерство енергетики та Держенергонагляд подібних розсилок не проводили.

Головна мета шахраїв — залякати людей, створити штучну паніку, а також викрасти особисті та банківські дані через шкідливі посилання.

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