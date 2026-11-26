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Українські пенсіонери можуть отримувати від 596,85 до 1 038 гривень щомісячної доплати за особливі заслуги перед державою. На такі виплати претендують не лише Герої України та орденоносці, а й відомі спортсмени, космонавти та багатодітні батьки. У 2026 році точна сума надбавки розраховується індивідуально залежно від конкретного статусу та досягнень людини.

Детальні умови призначення цих коштів роз’яснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області.

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Надбавки до пенсії за особливі заслуги: хто має право на доплату

Закон «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» гарантує безстрокову фінансову надбавку громадянам, які відзначилися героїчними вчинками або вагомими трудовими здобутками.

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Таку доплату нараховують до вже призначеної пенсії — за віком, по інвалідності, за вислугу років чи у зв’язку з втратою годувальника. Претендувати на додаткові виплати від держави можуть Герої України, володарі почесного звання «народний», ветерани війни, відомі спортсмени, космонавти, а також матері-героїні.

Якщо матір-героїня померла або її позбавили батьківських прав, право на цю надбавку переходить до батька — за умови, що він самостійно виховував дітей до досягнення ними шестирічного віку. При оформленні доплати держава враховує як рідних, так і усиновлених дітей.

Який розмір надбавок у 2026 році

Розмір надбавки обчислюють у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Оскільки у 2026 році цей базовий показник дорівнює 2 595 гривням, суми виплат розподіляються наступним чином:

40% (1038 грн) — Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, а також матерям, які народили та виховали до шестирічного віку 10 і більше дітей;

39% (1012,05 грн) — матерям, які народили та виховали до шестирічного віку 9 дітей;

38% (986,10 грн) — особам, нагородженим чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності, та матерям, які виховали 8 дітей;

37% (960,15 грн) — матерям, які народили та виховали 7 дітей;

36% (934,20 грн) — особам, відзначеним почесним званням України «народний» після проголошення незалежності, та матерям, які виховали 6 дітей;

35% (908,25 грн) — матерям, які народили та виховали 5 дітей; ветеранам війни, нагородженим орденом за особисту мужність і внесок у захист держави; видатним спортсменам, які двічі або більше перемагали на Олімпійських і Паралімпійських іграх та Всесвітніх іграх глухих; космонавтам, які здійснили політ у космос;

34% (882,30 грн) — одноразовим переможцям Олімпійських і Паралімпійських ігор та Всесвітніх ігор глухих, дворазовим і багаторазовим чемпіонам світу, рекордсменам світу;

33% (856,35 грн) — одноразовим чемпіонам світу;

32% (830,40 грн) — дворазовим і багаторазовим чемпіонам Європи та рекордсменам Європи;

31% (804,45 грн) — одноразовим чемпіонам Європи та членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

25% (648,75 грн) — особам, відзначеним почесним званням України «заслужений», та нагородженим трьома орденами України;

24% (622,80 грн) — особам, нагородженим двома орденами України;

23% (596,85 грн) — особам, відзначеним державними преміями України, та нагородженим одним орденом України.

Якщо пенсіонер, якому призначили надбавку за особливі заслуги, помирає, право на ці виплати переходить до непрацездатних членів його родини. Точна сума залежить від кількості таких утриманців: якщо в сім’ї їх двоє або більше, держава виплачуватиме 90% від попередньої доплати, а якщо один — 70%.

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Пенсії в Україні 2026 — останні новини

Пенсії в Україні виплачують щомісяця від 4 до 25 числа за індивідуальним графіком, який залежить від способу доставки: на банківські картки кошти зазвичай надходять до 10 числа, а через «Укрпошту» — до 25-го. Точну дату нарахування за грудень 2026 року можна перевірити в особистому кабінеті Пенсійного фонду в розділі «Моя пенсія».

Варто зауважити, українці, які постійно проживають за кордоном, можуть втратити пенсійні виплати, якщо вчасно не підтвердять спеціальною заявою до Пенсійного фонду, що вони живі, причому така вимога діє не в усіх країнах, а строки подання документів різняться.

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