Плюси і гірчинки: Кулеба відверто прокоментував шостий пакет санкцій проти РФ

Плюси і гірчинки: Кулеба відверто прокоментував шостий пакет санкцій проти РФ

Рішення про нафтове ембарго Кулеба назвав проривним, а виключення для деяких країн — небезпечним.

У шостому санкційному пакеті проти Росії є виключення для певних країн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про переваги та недоліки шостого пакету санкцій ЄС проти Росії. Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами міністра, над цим рішенням працювали всі українські дипломати. Зокрема, над тим, щоб зняти застереження Угорщини. Кулеба зізнався, що інколи здавалося, що "Будапешт б'ється не за свої економічні інтереси, а намагається зірвати нафтове ембарго".

Рішення про нафтове ембарго Кулеба назвав проривним. Також важливим голова МЗС назвав відключення від SWIFT російського "Сбербанку" та санкції проти російських пропагандистських каналів.

"Дві гірчинки: це час і виключення для певних країн (щодо ембарго нафти — Ред.). Небезпечний прецедент в тому, що це рішення створило окремий режим для країн, які отримують нафту по південній гілці нафтопроводу "Дружба". Це — Угорщина, Чехія, Словаччина. Тепер, обговорюючи будь-які санкції, створюється прецедент, коли для певних країн є окремий режим", — сказав він.

За словами Кулеби, тепер є загроза порушення єдності всього Європейського союзу щодо санкцій.

Нагадаємо, що країни ЄС домовилися про часткове ембарго для нафти з Росії.

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