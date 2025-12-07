ТСН у соціальних мережах

Початок виплат 6500 грн: кому дають, куди подаватися та що можна купити

Захист для найбільш вразливих: Свириденко оголосила про початок виплат 6500 грн.

Як витратити 6500 грн, які вже надходять на картки

В Україні почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян.

Про це розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, частина банків ще проводять виплату.

Загалом на виплату по 6500 грн вже подалися 323 443 людей. Оформити її можна через «Дію» або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня.

Свириденко пояснила, що програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки:

  • діти під опікою чи піклуванням;

  • діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

  • діти ВПО, які отримують виплати на проживання;

  • діти із малозабезпечених сімей;

  • люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО; одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

Витратити ці 6500 грн допомоги можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів.

Нагадаємо, 15 листопада в Україні стартувала президентська програма допомоги українцям, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам, що офіційно проживають в Україні.

Прем’єрка Свириденко розповіла, скільки українців отримали «тисячу Зеленського» станом на 1 грудня та на що витрачають.

