Початок виплат 6500 грн: кому дають, куди подаватися та що можна купити
Захист для найбільш вразливих: Свириденко оголосила про початок виплат 6500 грн.
В Україні почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян.
Про це розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, частина банків ще проводять виплату.
Загалом на виплату по 6500 грн вже подалися 323 443 людей. Оформити її можна через «Дію» або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня.
Свириденко пояснила, що програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки:
діти під опікою чи піклуванням;
діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
діти ВПО, які отримують виплати на проживання;
діти із малозабезпечених сімей;
люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО; одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.
Витратити ці 6500 грн допомоги можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів.
Нагадаємо, 15 листопада в Україні стартувала президентська програма допомоги українцям, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам, що офіційно проживають в Україні.
Прем’єрка Свириденко розповіла, скільки українців отримали «тисячу Зеленського» станом на 1 грудня та на що витрачають.