Подати заяву на реєстрацію шлюбу можна буде через "Дію" - Мін'юст

Подати заяву на реєстрацію шлюбу можна буде через "Дію" - Мін'юст

Вже скоро українські закохані зможуть подати заяву на реєстрацію шлюбу в онлайн-режимі.

Уряд підтримав внесення змін до розпорядження Кабміну "Про реалізацію пілотного проєкту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану". Зовсім скоро з'явиться можливість приймати заяви про надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Про це 2 вересня повідомили на Урядовому порталі.

"Вже незабаром подати заяву на реєстрацію шлюбу можна буде через Єдиний портал державних послуг "Дія". Послуга буде презентована у жовтні на Diia Summit", - повідомив заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

За його словами, ця послуга дозволить подавати документи на реєстрацію шлюбу безпосередньо на порталі Дія. Водночас фізичні особи не надаватимуть документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, якщо відомості, що містяться в таких документах, наявні в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, а також матимуть можливість сплачувати адміністративний збір онлайн безпосередньо на порталі Дія, без подання до відділу ДРАЦС документів про внесення оплати.

Крім подання заяви на реєстрацію шлюбу, українці зможуть подати через Дію заяву для отримання повторних свідоцтв про шлюб, народження, смерть, зміну імені та замовити видавання 7 видів витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Нагадаємо, від 23 серпня в Україні набрав чинності закон, який прирівнює електронний паспорт (внутрішній та закордонний) у "Дії" до паперового паспорта-книжечки та ID-картки. Е-паспорт у "Дії" доступний лише власникам ID-карток та біометричних закордонних паспортів. Власникам звичайних паперових паспортів - внутрішніх та закордонних – такі документи не доступні. Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки паралельно будуть жити три форми паспортів — паперові, ID-картки та цифрові.

Електронні COVID-сертифікати, Інтернет та нові послуги у "Дії": інтерв’ю з Михайлом Федоровим Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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