Податки-2025: де перевірити дані, хто має право платити менше і що робити, аби "не впаяли" штраф

Хочете платити менше податків? 2025 року це можливо! Розказуємо про способи законної оптимізації податків, включно з використанням податкової соціальної пільги та правильним і вчасним декларування доходів.

Українці не лише зобов'язані платити податки, а й мають право отримати пільгу на їхню сплату. Як це правильно зробити? Хто і коли повинен подавати декларацію? Скільки взагалі податків платити? Розбираємося в нюансах податкового законодавства України.

Базові принципи податкової системи

Розуміння основ податкового законодавства – перший крок до фінансової грамотності. В Україні система оподаткування складається з різних видів податків: прибутковий податок, єдиний соціальний внесок, військовий збір та інші. Кожен з цих податків має свої особливості та правила нарахування.

Основне про ПДФО 2025 року

Податок на прибуток (18% від загального місячного доходу).

(18% від загального місячного доходу). Військовий збір (5% від доходу).

(5% від доходу). Єдиний соціальний внесок (22% від зарплати, сплачує роботодавець).

(22% від зарплати, сплачує роботодавець). Окремі випадки :

: Дивіденди від резидентів – 5% , від нерезидентів – 9% .

, від нерезидентів – . Продаж другого об'єкта нерухомості протягом року – 5% , третього – 18% (додатково – 1% державного мита, 1% пенсійного збору, 5% військового збору).

, третього – (додатково – 1% державного мита, 1% пенсійного збору, 5% військового збору). Продаж першого автомобіля протягом року – не оподатковується , другого – 5% , третього – 18% .

, другого – , третього – . Спадщина від найближчих родичів – 0%, від інших осіб – 5%, від нерезидентів – 18%.

Як законно платити менше податків

Існують правові способи оптимізації податків, які дозволять і платити менше, і уникнути штрафів. Це – податкова соціальна пільга та декларування доходів.

Податкова соціальна пільга (ПСП)

Хто має право на ПСП:

Працівники з доходом до 4240 грн на місяць у 2025 році.

Батьки, які виховують 2 і більше дітей до 18 років (для них ліміт доходу збільшується).

Деякі категорії пільговиків (одинокі батьки, опікуни, особи з інвалідністю тощо).

Розміри ПСП:

Базова ПСП (100%) – 1514 грн – дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня, протягом року розмір ПСП не змінюється.

– 1514 грн – дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня, протягом року розмір ПСП не змінюється. Підвищена (150%) – 2271 грн (одинокі батьки, опікуни, особи з інвалідністю інваліди I–II групи, студенти тощо).

– 2271 грн (одинокі батьки, опікуни, особи з інвалідністю інваліди I–II групи, студенти тощо). Підвищена (200%) – 3028 грн (застосовується рідко, бо пільга надається обмеженому колу осіб: Герой України, Герой Радянського союзу, Герой соціалістичної праці або повний кавалер ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма і більше медалями "За відвагу"; ветерани Другої світової війни, особи з інвалідністю I–II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни).

Як змінюється граничний дохід для батьків із дітьми:

2 дітей – до 8480 грн.

3 дітей – до 12720 грн.

4 дітей – до 16960 грн.

Правильне декларування доходів

Зберігайте всі фінансові документи.

Декларуйте доходи вчасно.

Перевіряйте розрахунки двічі.

Використовувайте електронні сервіси для подання звітності.

Граничні терміни подання декларації

Дотримання строків подання податкової декларації – важливий аспект фінансової дисципліни для громадян України.

До 1 травня зобов'язані подати декларацію:

фізичні особи, які отримали спеціальні види доходів: іноземні надходження, доходи від відчуження корпоративних прав, здавання майна в оренду;

фізичні особи, які отримали спадщину чи дарування від осіб, що не належать до першого або другого ступеня споріднення.

Особливі правила діють для фізичних осіб-підприємців (не на спрощеній системі), незалежних професіоналів та осіб, які мають намір отримати податкову знижку.

Для деяких категорій платників передбачені спеціальні строки:

ФОП під час припинення діяльності подає декларацію протягом 20 календарних днів після реєстрації припинення.

Резиденти, що виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше, ніж за 60 днів до від'їзду.

Поширені помилки та як їх уникнути

1. Несвоєчасне подання декларації. За несвоєчасне подання нараховуються штрафи (340-1020 грн).

2. Неточності в розрахунках. Можуть призвести до додаткових перевірок та штрафів.

3. Неврахування всіх джерел доходу. Приховування інформації про додаткові доходи карається законом.

Корисні інструменти та сервіси

- Особистий кабінет платника податків.

- Мобільний додаток "Моя Податкова" від Державної податкової служби України: Google Play та App Store.

Податкова грамотність – це не лише обов'язок, але й управління власними фінансами. Тому важливо вивчати законодавство та бути уважним під час складання звітності.

Авторка: Анастасія Купрієнко

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