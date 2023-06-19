Податки для ФОПів: деяким підприємцям хочуть залишити пільги

В Україні деякі ФОПи можуть сплачувати єдиний податок на добровільній основі. Зокрема йдеться про платників єдиного податку першої та другої групи, які зареєстровані в зоні бойових дій або на підконтрольній РФ території.

Про це йдеться у правках до законопроєкту №8401, який готується до розгляду депутатами Верховної Ради у другому читанні.

Як зазначається, цей документ може набрати чинності вже від 1 серпня 2023 року. В ньому передбачено, що фізичні особи-підприємці, які зареєстровані в зоні активних бойових дій чи перебувають в окупації, можуть добровільно сплачувати податки. Йдеться про перший день від початку бойових дій або окупації до останнього дня завершення війни. Перелік таких територій зазначений у документі, який постійно оновлюють.

Інші ж ФОПи першої та другої групи будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок, який 2022 року замінили на добровільний, щоб підтримати малий бізнес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати готують нововведення для фізичних осіб-підприємців від 1 липня. Якщо буде ухвалений законопроєкт №8401, будуть скасовані пільги щодо сплати єдиного податку для ФОПів на 1 та 2 групі та ставку у 2% для ФОПів на 3 групі. Також доведеться платити штрафи за роботу без касових РРО.

Також президент Володимир Зеленський 3 травня 2023 року підписав закон №7632, який звільняє частину фізичних осіб від сплати податків за 2021-2022 роки.

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