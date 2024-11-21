Податки в Україні: скільки доведеться сплачувати ФОПам третьої групи

Єдиний податок для 3 групи ФОП складає 3% або 5% від суми доходу кожного кварталу.

Фізичні особи-підприємці третьої групі єдиного податку сплачують декілька видів податків. До них належать: єдиний податок, ЄСВ та військовий збір.

Про це пише "24 Канал".

ФОП 3-ї групи мають сплачувати єдиний податок. Він становить 3% або 5% від суми доходу кожного кварталу.

Рівень ставки єдиного податку може бути різним:

якщо ФОП є платником податків, то на поточний рік вона становить 3%

якщо ж ФОП не є платником ПДВ, то ставка — 5% від суми доходу

Тому, якщо особа обирає такий вид податку, їй необхідно додатково зареєструватися платником ПДВ.

Також фізичні особи-підприємці мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Він становить 22% від мінімальної заробітної плати. Оскільки 2024 року мінімальний розмір зарплати в Україні — 8 000 гривень, то ЄСВ становить 1 760 гривень.

Крім цього, ФОП 3-ї групи на єдиному податку також повинен сплачувати й військовий збір.

Це відбувається незалежно від того, є фізична особа-підприємець найманим працівником чи ні. Як найманий працівник фізична особа буде сплачувати 5% військового збору, а як ФОП 3-ї групи єдиного податку — 1% від доходу.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, для частини українців військовий збір зросте від 1,5% до 5%. За що і скільки тепер платитиме кожен українець та бізнес – читайте на ТСН.ua.

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