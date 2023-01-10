Податки за житло 2023 року: кому доведеться сплатити за квадратні метри 25 тис. грн

Як розраховуватиметься сума податку за лишні квадратні метри та коли необхідно буде заплатити, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Інформацію про податкові нововведення оприлюднено у Податковому кодексі України

Хто буде платити податки на квартиру та будинок

Цього року суми внесків до бюджету за «зайві» квадратні метри можуть виявитись чималими. Виплати на користь держави доведеться заплатити власникам квартир, площею, що перевищує 60 «квадратів», та власникам будинків, площею понад 120 «квадратів». Сума податку може бути більшою за 5 000 гривень, якщо квартира вдвічі більше за «норму» та сягати 25 000 гривень для особливо великих квартир та будинків.

Як розраховуватиметься сума податку

Згідно з чинним законодавством, власники нерухомості що мають додатковий «метраж», вимушені будуть заплатити податок за кожен метр квадратний понаднормової площі. «Додатковими» метрами вважаються ті, що виходять за межі 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів – для будинку.

Якщо ж площа квартири більша за 300 метрів квадратних, або площа будинку перевищує 600 метрів квадратних, розмір податку буде фіксованим та становитиме 25 000 гривень.

Варто зазначити, що сума податку за квадратний метр встановлюється місцевою владою, хоча і не може перевищувати 1,5% (за «квадрат») від мінімальної зарплатні. Станом на 2023 рік цей відсоток від «мінімалки» становить 97,5 гривень. Тобто, не зважаючи на місце проживання, з українців не можуть стягнути понад 97,5 гривень за квадратний метр.

У деяких випадках, місцева влада може збільшити «норму» квадратних метрів. Наприклад, у тих чи інших регіонах оподатковуватись можуть квартири більш як 70 «квадратів», а не 60, як у національному законодавстві.

Для прикладу, візьмемо власника квартири у 120 метрів квадратних (вдвічі більше за поріг оподаткування). Нехай податкова ставка, яку затвердили рішенням місцевої влади, дорівнює 90 гривень, а оподатковуватись будуть квартири більше ніж 60 метрів квадратних, як у загальному випадку. Підрахуємо суму податків, які повинен буде заплатити власник у цьому випадку. Ця сума буде вираховуватись як добуток загальної площі, з якої буде вирахувано 60 квадратних метрів, та податкової ставки.

Розрахунок суми податків буде вестись за наступною формулою:

(120 м кв. – 60 м кв.) х 90 грн = 5 400 грн.

Таким чином, можна вирахувати, скільки податків доведеться заплатити у тому чи іншому випадку.

Коли необхідно сплатити податок

Терміни оплати податків коментує Державна податкова служба. У податковій зазначили, що платіжки надходять за минулий рік, тобто цього року необхідно буде внести податок за 2022 рік. Власники житла з «додатковими квадратами» мають отримати платіжки до 1 липня цього року, або ж вони можуть самостійно звернутися до податкової для оплати. З моменту отримання квитанції про оплату, власник нерухомості має 60 днів на їх погашення.

Житло, що має понаднормову площу, знаходиться на окупованій території, або в тих населених пунктах, де велись військові дії, його власник може не сплачувати податок у 2023 році.

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