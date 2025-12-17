ДБР і Нацполіція викрили податківицю за недостовірну декларацію / © УНІАН

Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці Державної податкової служби в Черкаській області, яка внесла недостовірні дані до електронної декларації, а саме приховала щонайменше 5 автівок. А загальна вартість незадекларованого майна перевищує 7 мільйонів гривень.

Про це йдеться у заяві Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Черкаській області спільно зі слідчими територіального управління ДБР у Києві (з дислокацією в Черкасах) зібрали докази, на підставі яких головній державній інспекторці оголосили підозру.

За даними слідства, перебуваючи на посаді начальника відділу ДПС, посадовиця під час декларування доходів за 2022 рік не вказала майно, що належить її чоловікові на праві власності. Йдеться, зокрема, про автомобілі BMW X5, дві Toyota Land Cruiser 200, вантажні автомобілі Mercedes-Benz Sprinter та MAN TGX. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 7 мільйонів гривень.

Жінці оголосили підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю на строк до трьох років.

Збір доказів здійснювався у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції. Процесуальне керівництво у справі забезпечує Черкаська обласна прокуратура.

Нагадаємо, українські топчиновники постійно «забувають» декларувати свою елітну нерухомість, готівку та статки. Так, восени 2025 року НАЗК виявило порушень на майже 430 млн грн у кожній зі 108 перевірених декларацій. Це один з найбільших показників за історію е-декларування.