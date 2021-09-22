"Податкова амністія": за три тижні українці поповнили бюджет на 1,5 млн гривень

Закон дозволяє українцям легалізувати свої статки. Узаконити їх можна, сплативши податки - 5% за активи, розміщені в Україні, 9% - за те, що зберігається за кордоном.
Президент Зеленський підписав закони, що запроваджують податкову амністію для українців. Перший закон дозволяє українцям добровільно задекларувати свої активи, а інший - звільняє від відповідальності. У рамках "податкової амністії" вже подано більше 30 мільйонів гривень активів на декларування, платежів з них отримано на 1,5 млн грн.
Детальніше про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі "Hromadske".
"Від людини не вимагають зазначити, від кого вона отримала ці кошти. Потрібно вказати лише "від бізнесу", "від заробітної плати", або "іншого доходу". Код ЄДРПОУ не потрібно вказувати", – пояснив Гетманцев.
Голова податкового комітету ВР зазначив, що автори не очікували "буму" декларування в перший місяць кампанії через тривалість процесу:
"Необхідно відкрити рахунок, потім задекларувати - це певний процес, який займає кілька днів. Ми не очікували протягом першого місяця якогось буму: люди бачать, люди розбираються, що до чого, але кількість щодня збільшується", - розповів спікер.
Нагадаємо, від 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори. ТСН.ua розповів деталі та основні особливості одноразового добровільного декларування.
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