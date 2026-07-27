Податкова бачить ваші закордонні рахунки: які дані про українців уже отримує ДПС

Які закордонні рахунки бачить податкова

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Завдяки приєднанню України до міжнародного стандарту CRS, Державна податкова служба вже отримує інформацію про іноземні рахунки громадян у понад 120 країнах. Тож податкова може бачити деякі ваші перекази коштів за кордон, а також те, що і звідки вам надходить.

Про це повідомляє ресурс «Податки фіз осіб та ФОП».

Які дані отримує українська податкова про ваші закордонні рахунки

Податкові експерти Надія Коваль та Олександр Зарайський пояснили, як саме працюють популярні платіжні сервіси та які ризики виникають для українських користувачів.

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Найсуворіший контроль стосується сервісу Revolut. Оскільки він діє як повноцінний банк, дані про залишки та рух коштів українців потрапляють до ДПС автоматично.

У випадку з Wise автоматична передача залежить від реєстрації конкретної філії: якщо клієнт проходив процедуру Tax Residency Self Certification, його дані є у загальній системі обміну.

Складніша ситуація із Payoneer. Головна компанія зареєстрована в США, які не беруть участі в угоді CRS. Тому під автоматичний контроль української податкової не потрапляють лише доларові рахунки.

Водночас наявність фізичної картки ірландського банку, єврових рахунків або реєстрація на європейську адресу запускає механізм обміну інформацією.

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У PayPal внутрішні транзакції залишаються недоступними для ДПС, але переказ коштів на особисту картку створює простежуваний ланцюжок.

Якщо ви підприємець, для вас діє чітке правило: щоб кошти з закордонних платформ зарахували як дохід ФОП, їх необхідно переказати на український бізнес-рахунок (IBAN) до кінця звітного кварталу. При цьому датою отримання доходу вважається день зарахування валюти на платіжну систему за курсом НБУ.

За збереження грошей на платіжці або переказування їх на приватну картку податкова нараховуватиме податки за базовою ставкою для фізичних осіб.

Які податки українцям потрібно сплатити до 30 липня

Нагадаємо, до 30 липня в Україні платники податків мають сплатити низку обов’язкових платежів за червень 2026 року, про що зазначає Державна податкова служба.

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Перелік включає податок на додану вартість, акцизний податок, плату за землю та орендну плату за землі державної чи комунальної власності, а також податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із нарахованого, але не виплаченого доходу.

Крім того, до цієї ж дати необхідно розрахуватися за іншими податковими зобов’язаннями. Це стосується сплати дивідендів на державну частку господарськими товариствами із консолідованою звітністю за 2025 рік, єдиного податку для юридичних осіб IV групи за ІІ квартал 2026 року, а також авансових внесків з податку на прибуток підприємств для пунктів обміну валют за липень 2026 року.

Водночас платники, які через об’єктивні обставини позбавлені можливості вчасно виконати ці податкові обов’язки, звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом України.

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