Податкова матиме інформацію про стан банківських рахунків українців за кордоном: коли відкриють доступ

У ДПС найближчим часом зʼявиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації.

Державна податкова служба України отримала позитивну оцінку Глобального форуму ОЕСР щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою.

Про це повідомили в ДПС 26 червня.

Як пояснив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев, це означає, що у ДПС найближчим часом з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також ціла низка фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності робітників та "багато чого іншого".

У повідомленні йдеться про те,що оцінка ДПС проходила у кілька етапів, починаючи з 2019 року, фінальний етап відбувся з 11 до 14 грудня 2023 року. Особливу увагу приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управлінню ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходам до забезпечення кібербезпеки.

Нагадаємо, в Україні суттєво зростуть податки. Від 2025 року їх підвищать і для фізосіб-підприємців, щоби збалансувати бюджет, можливість продовжувати оборону України, а також наполягання з боку міжнародних партнерів.

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