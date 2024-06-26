Податкова матиме інформацію про стан банківських рахунків українців за кордоном: коли відкриють доступ

У ДПС найближчим часом зʼявиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації.
Державна податкова служба України отримала позитивну оцінку Глобального форуму ОЕСР щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою.
Про це повідомили в ДПС 26 червня.
Як пояснив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев, це означає, що у ДПС найближчим часом з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також ціла низка фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності робітників та "багато чого іншого".
У повідомленні йдеться про те,що оцінка ДПС проходила у кілька етапів, починаючи з 2019 року, фінальний етап відбувся з 11 до 14 грудня 2023 року. Особливу увагу приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управлінню ризиками, питанням логічного та фізичного контролю доступу, підходам до забезпечення кібербезпеки.
Нагадаємо, в Україні суттєво зростуть податки. Від 2025 року їх підвищать і для фізосіб-підприємців, щоби збалансувати бюджет, можливість продовжувати оборону України, а також наполягання з боку міжнародних партнерів.
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