Податкова не штрафує українців за продаж особистих речей у соцмережах та на сайтах

Податки / © pixabay.com

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Інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Promua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності.

Про це інформує пресслужба Державної податкової служби України.

У податковій наголошують:

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продаж індивідуального майна (особистих речей) не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства;

лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької (господарської) діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна (особистих речей) громадянами за допомогою таких електронних торгівельних платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж;

посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності.

ДПС вкотре закликає суб’єктів господарювання, які залишаються в «тіні», привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства самостійно та добровільно:

офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;

здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;

дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що за онлайн-продажі без ФОП в Україні загрожує штраф у десятки тисяч гривень.