Податковий скандал: Козицький повідомив про 380 млн грн незаконних відшкодувань ПДВ на Львівщині

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що після перевірки вдалось встановити, що на Львівщині компаніям незаконно відшкодували 380 млн податку на додану вартість.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Голова Львівської ОВА повідомив, що Бюро економічної безпеки України проаналізували заявки підприємств на відшкодування ПДВ та виявило порушень на 1,3 мільярди гривень. 380 мільйонів гривень з цієї суми – це незаконні відшкодування у Львівській області.

"Фахівці БЕБ оглянули юридичні адреси, офіси та складські приміщення компаній, заявки на відшкодування яких викликали сумніви. Встановили відсутність фінансово-господарської діяльності понад 50 підприємств, половина з них зареєстровані у Львівській області", - повідомив Козицький.

Голова Львівської ОВА наголосив, що відбулась зустріч щодо ситуації з відшкодуванням ПДВ та блокуванням податкових накладних суб’єктам господарювання Львівської області.

"Цього разу у зустрічі взяли участь представники Головного управління ДПС у Львівській області та представники підприємств, яким через незрозумілі причини ще зі січня не відшкодовують або затягують відшкодування податку на додану вартість попри те, що усі перевірки вони пройшли. Тим часом деякі компанії зі сумнівною репутацією отримають відшкодування регулярно і за більш пізній період", - пояснив Козицький.

Максим Козицький звинуватив Головне управління ДПС у Львівській області в недобросовісній роботі, через що страждає бізнес. Він наголосив, що через позицію податкової частина підприємств змушена скорочувати свій штат.

"Позиція Львівської ОВА залишається незмінною: процедура відшкодування ПДВ має бути прозорою та зрозумілою. Просимо Міністерство фінансів та Кабінет Міністрів звернути увагу на цю ситуацію", - написав голова Львівської ОВА.

Скандал на Львівщині: ОВА звинувачує податкову

Раніше голова Львівської ОВА звинуватив львівських податківців у непрозорій діяльності. На думку обласної влади податкова незаконно повертала деяким підприємствам ПДВ, тоді як іншим - блокувала такі рішення. Також серед підприємств, які отримували ПДВ, могли бути фіктивні установи.

У Львівській ОВА переконували, що від 1 січня 2022 року податкова відшкодувала 129 млн грн 13 підприємствам на Львівщині, які не мають жодного працівника Також Максим Козицький заявляв, що обласний бюджет недоотримує 250 млн грн щомісяця через незадовільну роботу податкової інспекції.

Козицький зазначав, що Львівська ОВА звертатиметься до Кабміну, якщо Державна податкова служба не відреагує на його зауваження.

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