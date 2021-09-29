"Податковий" закон №5600 в довгостроковій перспективі призведе до збитків для всієї країни — нардеп

Ухвалення законопроєкту №5600, яким підвищуються податки для українських галузей, погіршить економічну ситуацію в країні, призведе до збитків і вдарить по мільйонах українців.

Про це заявив народний депутат Сергій Магера.

За його словами, зараз, коли пік світових цін на залізну руду пройдено, підприємствам української видобувної галузі доводиться боротися з конкурентами з Китаю і Бразилії, де собівартість видобутку руди нижча, а сама руда — кращої якості.

"Я довгі роки працював на металургійному підприємстві. І я прекрасно знаю, наскільки складно зводити кінці з кінцями, і виходити хоча б в нульову рентабельність. Це зазвичай збиткова історія. Тобто, на сьогоднішній день металургія не так маржинальна", — пояснив Магера.

Він підкреслив, що законопроєкт №5600 — не про розвиток економіки, а лише про фіскалізацію, яка не дасть результатів навіть у короткостроковій перспективі. У довгостроковій же перспективі підвищення податків обернеться кризою в металургійній галузі, яка відіб'ється на суміжних галузях.

"У металургійній галузі працюють сотні тисяч людей. Але ще більше працює в суміжних галузях. Тому що ця галузь також забезпечує роботою транспортників — Укрзалізницю і морські порти, а також ремонтників, підприємства з металообробки, виробників вогнетривів і багато інших. Тобто, це задіяна величезна частина економіки країни. І кризові явища, які будуть посилюватися при такій податковій політиці держави, приведуть неминуче до загальнодержавних втрат. В цьому я переконаний", — заявив Магера.

На його думку, подібний підхід призведе лише до того, що кризові явища посиляться не тільки в металургійній галузі, а взагалі в промисловості країни.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що світ може скотитися в нову хвилю економічної кризи, в тому числі посилений новою хвилею пандемії. В таких умовах підвищення податків для бізнесу є надзвичайно поганою ідеєю, що може спровокувати масштабну кризу в Україні.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення податків і зборів для низки галузей.

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