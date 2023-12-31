Податок 18% на перекази з картки на картку: що кажуть у Раді

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростував інформацію, що в Україні оподаткують всі перекази на рахунки фізичних осіб.

Про це нардеп написав у себе в Telegram.

Гетманцев зазначив, що цю неправдиву інформацію про 18%-й податок за кожне перерахування на рахунок фізичної особи поширив "черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу".

"В передноворічному вакуумі економічної інформації "новину" понесли. Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов.

Але осад залишився. Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів та їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО? Давайте врешті переходити з року кролика у рік дракона!", – закликав Данило Гетманцев.

Раніше директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін розповів, що уряд затвердив Національну стратегію доходів, яка, серед іншого, передбачає оподаткування переказів з картки на картки за ставкою 18%.

Читайте також: