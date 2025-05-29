Податок для продавців OLX, Rozetka і Prom: хто і скільки заплатить

В Україні планують контролювати продажі товарів через онлайн-платформи / © pixabay.com

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29 квітня стало відомо, що в Україні обкладуть податками доходи цифрових платформ, таких як Prom, OLX, Rozetka, Glovo, Uber тощо. Кабінет міністрів вже ухвалив відповідний законопроєкт — тепер його має розглянути Верховна Рада.

Які зміни передбачає новий законопроєкт і скільки податків доведеться платити продавцям, пояснив народний депутат Данило Гетманцев виданню «Фокус».

З його слів, новий законопроєкт не поширюється на підприємців, які здійснюють білу та прозору офіційну діяльність і сплачують податки.

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«Це поширюється на фізичних осіб, які не є підприємцями, які вже років як з 20 повинні сплачувати податки. Сьогодні за Податковим кодексом надавачі послуг, або продавці-фізособи вже повинні сплачувати податки за загальною ставкою 18% ПДФО плюс 5% військовий збір. А ось законопроєкт передбачає лише механізм утримання податків через ті платформи, які надають відповідні послуги. І, крім того, він передбачає податкову пільгу — не 18% ПДФО, а 5%. І ця пільга застосовується до всіх доходів, які отримуються через платформу», — сказав Гетманцев.

Він також зазначив, що потрібно відмежувати бізнес, що не зареєстрований, від життєдіяльності звичайної людини. Але ухваленню законопроєкту буде передувати відкрита та прозора суспільна дискусія.

Нагадаємо, уряд затвердив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та низки інших законодавчих актів України для запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи».

Як повідомив заступник очільника Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, податкова ставка становитиме 5%, до того ж стягуватиметься додатковий 5% військовий збір. Ця вимога стосуватиметься операторів цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами, якщо доходи від їх використання отримують резиденти України.

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