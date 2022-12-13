Нарешті з'ясовано, чи потрібно українцям сплачувати податок на генератори

У якому випадку українці та український бізнес будуть платити екологічний податок за використання генератора.

Голова фінансового та податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що "Чергова "зрада" скасовується! Не потрібно сплачувати екологічний податок з дизель-генераторів!"

Хоча податкова служба віднесла генератори до стаціонарних джерел забруднення, однак не всі, хто ними користується, платитиме податок за викид CO2.

За словами Гетманцева компаніям та громадянам, які використовують генератори, не потрібно сплачувати екологічний податок, якщо обсяг викиду вуглекислого газу не перевищує 500 тонн на рік, що рівносильно використанню 200 тонн палива (відповідно до ст. 240.7 ПК України суб‘єкти, які здійснюють викиди CO2 не більше 500 тонн на рік не є платниками за викиди).

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