Податок на гараж в Україні: скільки потрібно платити, хто має пільги

Податок на гараж

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Власники гаражів в Україні зобов’язані сплачувати податок на нерухомість. Проте правила оподаткування для такого майна значно суворіші порівняно зі звичайним житлом, а сам процес, як зазначають екперти, має кілька важливих юридичних нюансів.

За які гаражі доведеться платити податок

Важливо розуміти, що податок нараховується лише на капітальні гаражі (капітальні наземні чи підземні будівлі, а також машино-місця у підземних паркінгах), які офіційно зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо ж у вас звичайний металевий «гараж-пенал» чи розбірна конструкція без фундаменту, юридично вони не вважаються нерухомістю, тому податок за них платити не потрібно.

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Головні відмінності оподаткування гаражів від житлової нерухомості

Для квартир та житлових будинків держава гарантує збереження родинного бюджету через пільгові неоподатковувані квадратні метри. Власники квартир повністю звільнені від сплати податку за перші 60 квадратних метрів, для приватних будинків ліміт становить 120 квадратних метрів. Податок стягується виключно за надлишок площі, що перевищує ці встановлені межі.

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Натомість згідно з Податковим кодексом України (зокрема статтею 266), де уся нерухомість чітко поділяється на житлову та нежитлову, капітальні гаражі, підземні паркінги та машино-місця юридично класифікуються виключно як нежитлова нерухомість (а саме — будівлі для зберігання транспортних засобів). Через це на них не поширюються загальні правила та пільги, які держава передбачила для власників квартир чи будинків.

Жодних загальнодержавних пільгових або неоподатковуваних лімітів для них не передбачено — платити доведеться за кожен окремий квадратний метр зареєстрованої площі.

Який розмір податку на нерухомість та як його нараховують

Єдиної фіксованої ставки податку для всієї території України не існує. Її розмір (у відсотках від мінімальної заробітної плати за квадратний метр) самостійно встановлює місцева влада кожної окремої територіальної громади, тому фінальна сума залежить від населеного пункту, де розташована споруда.

Самостійно вираховувати податок чи заповнювати складні декларації автовласникам не потрібно. Державна податкова служба самостійно формує нарахування. Власникові надсилається офіційне податкове повідомлення-рішення, де вказано точну суму до сплати та граничні терміни. Оскільки пільг на квадратуру немає, важливо вчасно перевіряти пошту та електронний кабінет платника, щоб уникнути штрафів.

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Хто може отримати податкові пільги

Загальнодержавні пільги чи повне звільнення від податку на нерухомість зазвичай поширюються лише на певні соціальні та громадські об’єкти (як-от гуртожитки, дитячі будинки сімейного типу чи заклади освіти) — до капітальних гаражів це не застосовується. Що ж стосується пільг для самих громадян (наприклад, для пенсіонерів, осіб з інвалідністю чи учасників бойових дій), то згідно із законом місцеві ради можуть знижувати ставки або звільняти від податку, проте ці пільги зазвичай діють лише щодо житлової нерухомості (квартир та будинків). На нежитловий фонд, куди входять гаражі, такі поблажки поширюються вкрай рідко, тому власнику найчастіше доводиться сплачувати повну суму за кожен квадратний метр.

Важливий нюанс щодо документації та земельного податку

Окремо слід пам’ятати про юридичні аспекти власності, наявність технічного паспорта на нерухомість сама по собі не дає права на її продаж. Попри те, що техпаспорт містить повну інформацію про площу, поверховість чи планування, для укладення нотаріального договору купівлі-продажу чи дарування лише этого документа недостатньо — об’єкт має бути належним чином зареєстрований у держреєстрі прав.

Також варто пам’ятати про супутній платіж: навіть якщо будівля гаража оподатковується, власнику може нараховуватися земельний податок (або орендна плата) безпосередньо за земельну ділянку під ним (залежно від того, як саме юридично оформлена земля в гаражному кооперативі чи громаді).

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