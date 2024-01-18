Податок на IPhone та збільшення військового збору: у Раді придумали, де знайти гроші на мобілізацію

Українці, що отримують зарплати від 20 тисяч, можуть невдовзі платити військовий збір не 1,5%, а 3%.

Для фінансування процесу мобілізації в Україні необхідне підвищення податків.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону.

Скільки треба грошей

Вона нагадала, що у разі посилення мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення.

Йдеться про харчування бійців, мінімальні побутові видатки, екіпірування, вартість форми та персональної зброї, а також навчання і підготовку до бойових дій.

"На забезпечення військових без військової техніки потрібно понад 300 млрд грн додаткових видатків. Наразі цього ресурсу в нашому бюджеті нема. Усі наші доходи ми спрямовуємо на потреби оборони у повному обсязі. Лише ті податкові надходження, які заходять до місцевих бюджетів, не спрямовуються на потреби оборони", – сказала нардепка.

Де їх взяти

За словам Роксолани Підласи існує декілька варіантів, серед яких переспрямування коштів з місцевих бюджетів, а також підвищення податків та зборів.

На її думку, той, хто заробляє більше, повинен більше сплачувати до бюджету.

"Коли ми говоримо про підвищення таких податків, я особисто займаю жорстку позицію, що ми повинні говорити про прогресивні ставки. Якщо ви заробляєте найменше, ви не повинні платити більше навіть зараз, але якщо ви заробляєте, наприклад, від 20 тис. грн, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. Це було б справедливо", – вважає голова Комітету ВР з питань бюджету.

Також вона пропонує запровадити податок на розкіш, оскільки в Україну продовжують завозити дорогу техніку та автівки.

"Ми бачимо за митною статистикою, скільки ноутбуків, телефонів щомісяця ми імпортуємо. Якщо це новий iPhone за 60−70 тис. грн, то він може оподатковуватись додатково", – підсумувала Роксолана Підласа.

Раніше повідомлялося, що для фінансування мобілізації у ВР пропонують запровадити "мобілізаційний збір".

Нагадаємо, президент Зеленський сказав, що мобілізація 450-500 тисяч осіб обійдеться Україні в додаткових 500 млрд гривень. Зеленський підрахував, що 1 військовий - це шість цивільних, які сплачують податки.

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