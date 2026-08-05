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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Податок на картоплю та моркву: селян можуть змусити платити за торгівлю з власного городу

Дохід від продажу власно вирощеної городини не оподатковують до певної межі, а податок нараховують лише на суму понад цей поріг.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Картопля

Картопля

У 2026 році в разі перевищення порогу доходу від продажу власно вирощеної рослинницької продукції доведеться заплатити. Податок за продаж картоплі, моркви та іншої городини — це не нововведення, а чинні правила.

ТСН.ua розповідає, кому та коли доведеться віддати частину вторгованих грошей.

Згідно Податковим кодексом України, дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції звільняють від оподаткування в межах установленого порогу. Для рослинницької продукції він дорівнює 12 мінімальним зарплатам, установленим на 1 січня звітного року.

Коли виникає податок

Мінімальна зарплата 2026 року становить 8 647 грн, тож неоподатковуваний поріг дорівнює 103 764 грн. Саме цю суму слід брати до уваги.

Якщо дохід перевищує поріг, до річного оподатковуваного доходу включають лише суму перевищення. Наприклад, у разі продажу власної городини на 120 000 грн оподатковуватимуть не всю виручку, а 16 236 грн понад неоподатковувану межу. Після цього фізична особа має подати річну декларацію про майновий стан і доходи.

За загальними ставками для доходів фізичних осіб сума перевищення оподатковується 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору — разом 23%. Ці 23% стосуються частини понад 103 764 грн, а не всього заробітку від продажу картоплі, огірків чи іншої городини.

Кого це стосується

Ця система стосується не будь-якого товару, який людина продає на ринку, а продажу власно вирощених овочів з визначених законом земельних ділянок. Йдеться, зокрема, про землі для садівництва, присадибні та дачні ділянки, ділянки для ведення особистого селянського господарства або земельні паї.

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