Податок на квартири: хто з українців заплатить за "зайву" площу та які суми

2025 року в Україні збільшено податок на нерухомість. Податок на нерухомість зобов'язані платити всі власники квартир і будинків, площа яких перевищує встановлений ліміт.

Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Якщо торік за кожен додатковий квадратний метр стягували платню в розмірі до 100,5 грн, то тепер ця сума становить 106,5 грн. Варто зазначити, що ця цифра може варіюватися залежно від міста.

Податок на нерухомість сплачується щорічно власниками великих об'єктів нерухомості. Під "великою" нерухомістю відповідно до Податкового кодексу розуміється квартира площею від 60 квадратних метрів і будинок площею від 120 квадратних метрів. Якщо у власника є і квартира, і будинок, то площі цих об'єктів підсумовуються, і податок нараховується на загальну площу від 180 квадратних метрів.

Крім того, якщо площа квартири перевищує 200 квадратів, а будинку — 600 квадратів, власнику необхідно платити фіксований податок у розмірі 25 тисяч гривень на рік.

Податок надходить до місцевого бюджету, тобто, наприклад, за квартиру у Львові його отримує львівський бюджет, а за нерухомість у Запоріжжі — запорізький.

Місцеві ради мають повноваження переглядати розмір податку і навіть норму щодо нерухомості.

У Податковому кодексі встановлено обмеження: не можна вимагати податок за квартиру до 60 квадратів і будинок до 120 квадратів, водночас за кожен "зайвий квадрат" максимальна ставка податку не може бути вищою за 1,5% мінімалки.

2025 року українці платитимуть податок на нерухомість за 2024-й. Станом на 1 січня 2024 року мінімалка була на рівні 7100 грн, отже, максимальна ставка податку — 106,5 грн за кожен "зайвий квадрат".

Однак варто зазначити, що якщо ваша квартира поділена на частки, наприклад, між членами сім'ї, то "норма" застосовується для кожного окремо. Приміром, якщо квартира має площу 150 квадратів, проте нею в рівних частках володіють троє членів сім'ї, платити податок не треба. Адже "норма" для трьох власників становить 180 квадратів (по 60 квадратів на кожного).

Як повідомлялося, в Україні з'явиться новий податок на авто для власників машин віком до п’яти років, чия вартість перевищує три мільйони гривень.

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