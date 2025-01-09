Податок на нерухомість 2025 року: хто і скільки повинен платити та які будуть штрафи

У першому півріччі 2025 року Державна податкова служба повинна повідомити власників нерухомого майна про необхідність сплати податку за минулий рік.

Хто отримуватиме такі повідомлення, які суми і до якого часу потрібно сплатити та що буде, якщо проігнорувати платіж, розбирався ТСН.ua.

Хто повинен платити

Повідомлення про необхідність сплатити податок на нерухомість повинно надійти власникам житла до 1 липня 2025 року. Йдеться про податкове зобов’язання щодо так званої "зайвої" площі, яка перевищує базу оподаткування.

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості становить:

для квартири — 60 кв. метрів;

для житлового будинку — 120 кв. метрів;

для різних типів об’єктів житлової нерухомості — 180 кв. метрів.

Якщо у власності перебуває квартира чи будинок (або квартира і будинок), площа яких не перевищує “базу”, то податок не нараховується.

При цьому оподатковується не вся площа житла, яка перебуває у власності, а лише та, що перевищує встановлені законодавством розміри.

Наприклад, якщо у громадянина у власності квартира площею 85 квадратних метрів, то він має сплатити податок тільки за зайві 25 кв.м.

Скільки потрібно платити

Податок на нерухомість встановлюють за рішенням сільської, селищної чи міської ради у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного, тобто 2024 року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

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Оскільки станом на 01.01.2024 мінімальна зарплата становила 7100 гривень, то максимальна ставка податку не повинна перевищувати 106,5 грн за один квадратний метр.

Інформацію про ставку податку можна дізнатися безпосередньо у місцевій раді або на її офіційному вебсайті.

Якщо у регіоні розташування нерухомості місцевими органами влади ухвалена ставка, наприклад, 100,5 грн за метр, то власник квартири площею 85 кв.м отримає повідомлення від податкової про необхідність сплатити за “зайвих” 25 кв.м 2 512,5 грн.

Хто може не платити

Деякі органи місцевої влади не тільки встановили власний розмір податку на нерухоме майно, але й змінили у бік збільшення граничну площу об’єктів, що звільняється від оподаткування.

Окрім того, трапляються випадки затвердження переліку об’єктів нерухомого майна, яке не підлягає оподаткуванню.

Щоб дізнатись правила сплати податку на нерухоме майно чи пільги, потрібно звернутись до місцевих органів самоврядування або вивчити інформацію, опубліковану місцевою владою на офіційних сайтах та в соцмережах.

Громадянам-переселенцям, які мають нерухомість на окупованій території, або тим громадянам, чиє майно було зруйноване внаслідок агресії РФ, платити податок на нерухоме майно не потрібно.

Що буде, якщо не заплатити

Отримувач повідомлення від податкової повинен сплатити податок впродовж 60 днів після надходження.

При затримці оплати до 30 календарних днів включно застосовуються штрафні санкції у розмірі 5% від суми податкового боргу, при затримці на строк понад 30 днів — 10% суми боргу.

Тобто, якщо громадянин повинен сплатити, наприклад, 2000 гривень податку, то в разі несплати в строк понад 30 днів після граничних встановлених законом 60 днів сума боргу становитиме вже 2200 гривень.

Якщо податок буде сплачено несвоєчасно, то після закінчення граничних строків для його сплати на суму боргу нараховуватиметься пеня з розрахунку 120% річних ставки НБУ, що діє на день виникнення податкового боргу.

Податкові органи мають право звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою.

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