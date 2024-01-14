Податок на нерухомість в Україні – хто і скільки має заплатити 2024 року

Хто має платити податок на нерухомість в Україні та як він вираховується.

В Україні платниками податку на нерухомість є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Про це повідомляє урядовий портал.

Так, за об’єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує:

для квартир – 60 кв. метрів;

житлових будинків – 120 кв. метрів;

різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, – 180 кв. метрів.

"Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування в залежності від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 % за 1 кв. метр", - йдеться у повідомленні.

Оскільки 2024 року податок нараховується за звітний 2023 рік, то ставка податку розраховується виходячи із мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року, яка складала 6 700 гривень (таким чином, максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 100,5 грн (6 700 * 1,5 %).

Отже, сума податку залежить від ставки податку, встановленої відповідною місцевою радою за місцезнаходженням кожного об’єкта нерухомості та загальної площі таких об’єктів.

До прикладу, якщо у фізичної особи є квартира у м. Києві загальною площею 65 метрів квадратних. Сума податку розраховується як добуток загальної площі квартири, зменшеної на 60 кв. м, та ставки податку, яка складає 1,5 % (100,5 грн за метр квадратний).

Розрахунок суми податку: (65-60) * 100,5 = 502,5 грн.

Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку, обчисленого згідно з нормами Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Податкове зобов’язання з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

А за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Нагадаємо, Гетманцев розповів, які зміни чекають на ФОПів і самозайнятих щодо сплати податків.

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