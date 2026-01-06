Податок на нерухомість зросте: скільки доведеться заплатити 2026 року

Скільки податку на нерухомість доведеться заплатити 2026 року

Реклама

У 2026 році українським власникам нерухомості варто готуватися до збільшення податкових платежів. Хоча сама відсоткова ставка податку не зазнала змін, підсумкова сума в квитанціях зросте через підвищення мінімальної заробітної плати.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет на 2026 рік», з 1 січня розмір мінімальної заробітної плати становить 8 647 грн (у 2025 році вона дорівнювала 8 000 грн). Оскільки податок на нерухомість прив’язаний до цього показника, гранична вартість одного «зайвого» квадратного метра зросла зі 106,5 грн до 120 грн.

Динаміка зростання максимальної ставки за останні роки:

Реклама

2022 рік — 90 грн/кв.м;

2023–2024 роки — 97,5 грн/кв.м;

2025 рік — 106,5 грн/кв.м;

2026 рік — 120 грн/кв.м.

Хто зобов’язаний сплачувати податок на нерухомість

Оподаткуванню підлягає не вся площа помешкання, а лише та частина, що перевищує встановлені державою пільгові норми:

Квартири: податок нараховується на площу понад 60 кв.м. Будинки: платити потрібно за площу понад 120 кв.м. Змішаний тип: якщо у власності є і квартира, і будинок, пільговий ліміт становить 180 кв.м.

Гроші від цього податку спрямовуються до місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати власні ставки (не вище 1,5% від мінімальної зарплати) або збільшувати норми площі, проте вони не можуть робити умови жорсткішими за загальнодержавні. Наприклад, у Львові ставка становить 1% (80 грн/кв.м у 2026 році), тоді як у багатьох інших містах застосовують максимум — 1,5% (120 грн/кв.м).

Розрахунок на практиці

Якщо ви володієте квартирою площею 100 кв.м, ви повинні заплатити за 40 «надлишкових» метрів. При максимальній ставці сума становитиме 4 800 грн на рік.

Для нерухомості з дуже великою площею діє правило додаткового оподаткування. Якщо площа квартири перевищує 300 кв.м, а будинку — 500 кв.м, до основної суми податку (нарахованої за метри) щороку додається ще 25 000 гривень.

Реклама

Терміни сплати та відповідальність

Податкові повідомлення-рішення мають надійти власникам до 1 липня 2026 року. Фахівці наголошують, що неотримання фізичного листа не є підставою для несплати. Перевірити наявність нарахувань можна самостійно в «Електронному кабінеті платника».

За ігнорування платежів передбачені санкції:

Затримка до 30 днів — штраф 10% від суми боргу.

Затримка понад 30 днів — штраф 20%.

У разі тривалої несплати податкова служба має право звернутися до суду для стягнення коштів у примусовому порядку.